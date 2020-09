Els sindicats estrenyen la patronal de les residències concertades sobre els drets laborals i aquesta es defensa: “No hi ha personal sanitari i Sanitat ens en lleva”

La crisi de la COVID-19 està generant grans tensions en el mercat laboral del sector sanitari. Tant, que ja estan arribant els primers desacords entre patronal i sindicats sobre drets laborals. CCOO ha denunciat davant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que algunes residències utilitzen estudiants de quart de carrera d’Infermeria com a treballadors i UGT que auxiliars i infermers estan assumint tasques que haurien de ser de metges. Per part seua, des de l’Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la Comunitat Valenciana (Aerte) asseguren desconéixer aquestes situacions, però avisen: “No hi ha personal sanitari i Sanitat ens n’està llevant”.

La polèmica naix després que Aerte sol·licitara la possibilitat a la Generalitat Valenciana d’incorporar estudiants en pràctiques. Quan van ser consultats els sindicats, CCOO s’hi va mostrar conforme, sempre que no hi haguera abusos per part de les empreses. “La realitat de les residències és una altra, en molts centres ja no hi ha infermeres 24 hores, encara que per plecs i per publicitat han de tindre aqueix servei. Algunes empreses ja estan contractant estudiants d’Infermeria d’últim any a l’empara d’un contracte de formació acadèmica o facultativa i aquest tipus de contracte no existeix i no es pot dur a terme”, denuncien. El sindicat exigeix que els contractes de pràctiques han de reunir uns requisits, entre aquests que el treballador tinga el títol universitari.

Per part seua, la Federació de Serveis Públics (FeSP) d’UGT critica les empreses, però també la Conselleria d’Igualtat. “Des del sindicat no s’entén que l’Administració permeta algunes situacions en els centres, com deixar que el personal auxiliar d’infermeria faça tasques de personal sanitari en aquells casos en què no hi ha personal d’infermeria; i han de fer glucèmies, administrar insulines, heparines i administrar medicació sense supervisió per personal sanitari a causa de la falta d’aquest”, asseguren.

FeSP UGT PV lamenta que les empreses que gestionen els centres són sabedores de la situació i denuncia que fins al moment no han plantejat alternatives a la falta de personal sanitari. “Reclamem el final d’aquesta situació, que no es pot tolerar per més temps, ja que posa en perill les mateixes persones usuàries, perquè deixa que uns professionals assumisquen competències que, amb independència de la seua preparació, no són responsabilitat seua”, argumenten.

Des de la patronal Aerte al·leguen que van demanar estudiants en pràctiques perquè “no es bloquejara la formació, sobretot en el cas dels auxiliars d’infermeria”. “L’Administració també està contractant estudiants. Però, a més, sanitaris que teníem contractats estan anant-se’n a la Conselleria de Sanitat, perquè estaven apuntats en les seues borses de treball”, defensa el president d’Aerte, José María Toro, que explica que en aquests moments és molt difícil poder “fitxar” personal sanitari especialitzat i que en molts casos les empreses no tenen altra opció que disparar els sous.

Informe de la Sindicatura de Comptes

El president d’Aerte ha aprofitat per a reivindicar el treball del sector gràcies a l’informe de la Sindicatura de Comptes, que conclou que el cost d’una plaça pública és de 78 euros al dia en gestió pública directa i 52,5 euros al dia en gestió indirecta, és a dir, centres i places concertades. Bou afirma que l’informe assegura, a més, que els índexs de qualitat d’assistència són més alts en els concerts que en les residències cent per cent públiques.

Sobre els motius que explica perquè el cost per plaça siga més baix, segons la Sindicatura de Comptes, destaca “l’absentisme laboral, que és del 15% en les residències públiques i del 5% en les de gestió privada”. “I això que més del 70% de les persones amb graus 2 i 3 de dependència són atesos en les concertades i un 47% en les públiques”, defensa.