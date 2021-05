Els treballadors del port de València denuncien que l’ampliació nord “destruirà ocupació” i alerten del “dany ambiental”

Els representants dels 300 empleats de la terminal pública de gestió privada CSP Iberian Valencia Terminal han emés un comunicat ben dur (el text complet al final de la informació) contra l’Autoritat Portuària de València (APV) amb què desmunten uns quants dels seus arguments principals per a defensar l’ampliació nord, com és el risc de col·lapse davant l’escassetat d’espai per a moure i emmagatzemar contenidors, a més de la creació de milers de llocs de treball. També consideren necessària la tramitació d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

El president del comité d’empresa, Julián Pérez, ha denunciat “la falsa realitat que està traslladant-se a l’opinió pública” sobre el projecte d’ampliació nord del port de València: “A més del dany mediambiental, també es produirà un dany laboral important amb multitud d’acomiadaments en la principal terminal afectada pel desviament de trànsit com és la terminal pública de contenidors CSP Iberian Valencia Terminal”.

Segons Pérez, “l’objectiu fonamental de l’ampliació és la concentració del trànsit d’MSC en una única terminal, automatitzada, però amb una inversió de 700 milions d’euros de diners públics”, mentre que “la resta de terminals i operadors no podran competir i el declivi serà progressiu”.

Així doncs, calculen que “la terminal pública CSP perdrà més del 50% del seu trànsit per aquesta ampliació del port a causa de la concentració de trànsit anunciada per MSC i, per tant, es produirà una destrucció d’ocupació important”.

En certs estudis duts a terme per avalar l’ampliació, “les estimacions de trànsit a futur són irreals i no s’han verificat amb les navilieres”, ja que “no s’esperen trànsits que suplisquen els moviments d’MSC en els espais que abandona”. Per tant, als pocs anys de l’obertura de la nova terminal hi haurà dos solars portuaris: “El 100% de l’actual terminal d’MSC (la multinacional deixarà la seua terminal actual) i el 50% de la terminal de CSP (MSC desviarà el seu trànsit de CSP a la nova terminal)”.

El president del comité d’empresa afirma que “l’espai portuari actual es pot optimitzar mitjançant la inversió en tecnologies de la informació per agilitar i reduir els temps d’estada en terminal dels contenidors” i assegura que estan “molt lluny d’optimitzar les infraestructures actuals”. Van al “camí fàcil” en forma d’obra nova. “Està finançant-se el trasllat d’una empresa privada per a una reconversió industrial encaminada a l’automatització, però amb inversió pública, causant al mateix temps un greu perjudici a la plantilla de l’actual terminal pública que està donant servei més de 50 anys al port i els llocs de treball de la qual perillen, situació que tractarem d’evitar amb tots els mitjans al nostre abast”, assenyala.

Quant als problemes ambientals, els treballadors mostren el seu suport total “a totes les persones i associacions que tracten d’exigir, com a mínim, una altra declaració d’impacte ambiental”. Segons Pérez, “només hi ha una explicació a aquest rebuig per part de l’Autoritat Portuària i és l’amenaça d’MSC de retirar la seua oferta i reduir el trànsit a València si la revisió de la DIA s’aprova, perquè això retardaria els seus plans”. En qualsevol altra circumstància “aquest tràmit s’actualitzaria i no s’hauria estirat fins al límit la DIA autoritzada al juliol del 2007”.

Destrucció d’ocupació

Des del punt de vista laboral, l’única generació d’ocupació que s’espera s’esdevindrà durant el procés de construcció de la terminal: “Immediatament després, el primer efecte serà la reducció de mà d’obra necessària del personal privat de les terminals com la nostra, CSP, per reducció del trànsit que es conduirà a la nova terminal i del nombre de jornals dels estibadors per reducció de la composició de la mà de 17 a 6 en la terminal automatitzada i per reducció de jornals en les terminals CSP i MSCTV”, indica.

Pérez assegura que “els que s’atreveixen a suposar la creació de milers d’ocupacions sobre el paper haurien de justificar detalladament el que diuen; en cas contrari, estan venent fum”.

El creixement d’ocupació basada en el moviment de transbord és molt reduït i limitat a l’àmbit del port. I el creixement de les exportacions i les importacions està lligat a la situació econòmica general. Per tant, “no es creen empreses i llocs de treball perquè vinguen més vaixells, sinó que vindran més vaixells si les empreses i la societat exporten i importen més”.

A més, per a la pretesa reconversió de la terminal d’MSC es requereix un esforç públic inicial de 700 milions per fer-la: “És a dir, finançarem públicament la causa dels nostres acomiadaments. No tindríem res a opinar si la nova terminal fora a un nou operador amb els seus propis trànsits completament nous en el port o bé si es finançara tota l’operació amb recursos privats i sempre amb un aval mediambiental. Cap estudi preveu aquesta situació de risc de destrucció dels nostres llocs de treball, però és una amenaça real que tractarem d’evitar”.

Capacitat i espais disponibles

Actualment hi ha tres terminals de contenidors en el port de València: CPS, MSCT i APMT. La de CSP, dona un servei públic mitjançant gestió privada en concessió a múltiples operadors, incloent-hi MSC, que representa una mica més del 50% del volum mogut en aquesta terminal (MSC mou en CSP 1,5 milions de contenidors).

Pérez afirma que “traslladar aquest trànsit de CSP a la nova terminal nord serà prioritari per a MSC” i, per tant, “en la primera fase de l’ampliació, es produirà un buidatge de la terminal pública que ocupa CSP i que no ocuparà ningú, perquè els trànsits no s’aconsegueixen fàcilment i a vegades es redueixen per la competència que hi ha”.

A això cal sumar el trasllat de l’actual terminal d’MSC a la nova ubicació. És a dir, als pocs anys després de l’obertura de la nova terminal es generaran dos solars portuaris, el 100% de l’actual terminal d’MSC i el 50% de la terminal de CSP: “Passarem d’una pretesa manca absoluta d’espai a un excedent sorprenent i sense contingut, perquè cap operador ha anunciat o ha compromés més trànsit a València”.

Per acabar, Pérez insisteix en la seua preocupació “per les circumstàncies mediambientals”, ja que com a treballadors del port coneixen “de prop els efectes presents i tots els esforços haurien de dirigir-se a pal·liar els danys ja consumats i no agreujar-los en el futur”.