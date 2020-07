La Fiscalia aprecia un delicte d’odi en l’actuació d’uns vigilants del metro de València que van reduir un jove negre

Dos guàrdies de seguretat del metro de València van reduir i van emmanillar el 5 de juliol passat un jove negre per, pretesament. no portar ben posada la màscara, mentre uns quants passatgers van retraure l’actuació tan desproporcionada. Els viatgers van gravar el succés i un dels vídeos, publicat en xarxes socials, va alçar una polèmica notable.

No obstant això, segons explica a elDiario.es la fiscal delegada de Delictes d’Odi de València, Susana Gisbert, l’enregistrament va permetre obrir una investigació dels fets d’ofici. Entre les diligències practicades, van prendre declaració a la persona retinguda i emmanillada.

Paral·lelament, els vigilants també van presentar una denúncia contra el jove viatger per un presumpte delicte lleu de resistència, una causa oberta en el Jutjat d’Instrucció número 6.

“Com que ja hi ha una causa oberta pel mateix succés, la Fiscalia ha remés les diligències practicades fins ara perquè hi ha un possible delicte d’odi. Encara no s’ha presentat l’acusació, però quan arribe el moment s’acusarà pel delicte esmentat”, afirma Gisbert.

Así esposan y retienen a un joven negro en @metrovalencia por, según testigos, llevar la mascarilla medio puesta y tras varios insultos. Solo le llamaron la atención a él de todo el vagón. Hay cámaras y se podrá ver la escena completa. @generalitat pic.twitter.com/6YeSNsv0nn — Miquel Ramos (@Miquel_R) 5 de julio de 2020

Com es veu en les imatges, un dels guàrdies arriba a agafar pel coll per immobilitzar el passatger que, visiblement nerviós, insulta el guàrdia mostrant la seua incomprensió i intenta propinar un altre puntelló; mentre l’altra guàrdia intenta emmanillar-li les mans per l’esquena. Durant l’acció, dos passatgers més s’uneixen als guàrdies per reduir el jove. Un d’ells, amb màscara amb bandera d’Espanya, l’immobilitza per l’esquena, mentre un altre intenta fer-li la traveta per fer-lo caure a terra.

Uns quants passatgers insisteixen a demanar als guàrdies que solten el jove, però especialment que li solten el coll, cosa que fa l’home que el subjectava. Quan finalment aconsegueixen emmanillar-li les mans a l’esquena, els passatgers que ajuden a reduir el jove s’allunyen, mentre uns altres intervenen intentant tranquil·litzar-lo pel seu estat d’excitació. Els guàrdies pretenen fer-lo seure, però l’home s’hi resisteix.

El vídeo no mostra com acaba l’actuació ni com s’origina, encara que en les xarxes socials uns quants passatgers afirmen que l’inici va ser perquè els guàrdies van requerir al jove que es col·locara bé la màscara, i que aquest va protestar perquè només li ho deien a ell, tot i que n’hi havia d’altres en la mateixa situació incorrecta. La discussió hauria crescut de tensió fins a arribar al punt que els guàrdies el van reduir.