La Fiscalia investiga pagaments d’una empresa pública turística a una firma de dos dirigents de Noves Generacions

Pagaments de 4.000 euros al mes de l’empresa pública Parc Miner del Maestrat a una firma de dos advocats de Noves Generacions del PP. La Fiscalia Anticorrupció de Castelló ha obert diligències d’investigació penal contra l’exalcalde popular de Culla Víctor Fabregat Tena per un presumpte delicte de prevaricació arran d’una denúncia del senador de Compromís Carles Mulet. El fiscal en cap, Javier Carceller, ha designat una instructora perquè, després de la pràctica de les diligències, elabore un informe de denúncia o de querella o, en cas contrari, arxive les actuacions.

El senador de Compromís, després de mantindre una “conversa amb una persona que no va voler identificar-se”, va tindre coneixement que l’empresa pública Parc Miner del Maestrat, compartida entre els ajuntaments veïns de Culla i de la Torre d’en Besora i amb finançament de la Diputació de Castelló, havia pagat factures per un volum de 4.000 euros mensuals a una firma externa “que ningú sap a què corresponen” i “sense cap justificació”. “Unes despeses inexplicables per a una empresa pública menuda”, assenyala la denúncia de Compromís a què ha tingut accés elDiario.es.

Els pretesos pagaments irregulars van ser detectats per l’Ajuntament de la Torre d’en Besora, també governat pel PP, al maig del 2020. Somnium Solicitors SL, la firma agraciada amb els pagaments mensuals, es dedica a l’activitat jurídica en la intermediació per a la prestació de serveis i està domiciliada a Oriola (el Baix Segura).

Els seus administradors solidaris són Juan Antonio Gómez Narros i Beatriz Loma Marín, dos advocats pertanyents a les Noves Generacions del PP. Beatriz Loma és sotssecretària d’Educació i Ocupació Juvenil i Medi Ambient de les joventuts del PP mentre que Juan Antonio Gómez Narros n’és el secretari d’Economia. Tots dos lletrats i l’exalcalde de Culla, segons la denúncia de Mulet, “conserven contacte i amistat”.

La denúncia de Compromís afirma que l’alcalde de Culla va dimitir després d’haver-se revelat aquests pagaments pretesament irregulars. Mulet afirma en la seua denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció que aquesta “possible malversació” es posa en coneixement de la direcció provincial del PP a Castelló, “que opta per no depurar cap responsabilitat i imposar el silenci”.

L’escrit dirigit a Anticorrupció vincula els pretesos pagaments amb l’adjudicació d’un contracte de 281.306 euros de la Diputació de Castelló a Parc Miner del Maestrat per a les visites guiades en el marc de la Ruta del Temple de Culla. Mulet estima que aquesta “quantitat altíssima” hauria servit per a “desviar de manera incorrecta a una empresa sense vinculació com Somnium Solicitors SL, que han pogut acabar en la butxaca de Fabregat”.

El 22 de maig del 2020, Fabregat va dimitir del seu càrrec d’alcalde per motius professionals. La denúncia de Mulet defensa que l’exedil del PP va dimitir després d’haver sigut requerit per l’origen de les despeses de l’empresa pública, de les quals “assumeix, presumptament, la irregularitat”. El senador de Compromís considera que els fets podrien ser constitutius dels presumptes delictes de prevaricació i delicte contra el patrimoni.

Aquest diari ha intentat, sense èxit, contactar amb els advocats de Noves Generacions a través del telèfon de la firma que hauria obtingut els pagaments.