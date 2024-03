La Generalitat Valenciana paralitza el projecte d’una casa de parts a l’Hospital de la Plana

Associacions relacionades amb la salut maternoinfantil reclamen a la Generalitat Valenciana que recupere el projecte de la casa de parts de l’Hospital de la Plana, a Vila-real (la Plana Baixa). Col·lectius entre els quals destaquen agrupacions de matrones i infermeres demanen a Sanitat que no retarde l’acció, que el Consell del PP i Vox va deixar sense línia pressupostària en els seus primers comptes públics.

En els pressupostos del 2023, els últims de l’executiu del Pacte del Botànic, es va consignar una línia per a habilitar una ‘casa de naixements’, un espai annex al recinte hospitalari en què atendre els embarassos que a priori no necessiten intervenció mèdica. La Direcció General d’Assistència Sanitària, dependent de la Conselleria de Sanitat, va triar l’Hospital de la Plana, a Vila-real, per la seua taxa de cesàries més baixa per a iniciar el projecte, al qual va destinar 50.000 euros. En els comptes per al 2024 del departament dirigit per Marciano Gómez ha desaparegut, encara que el projecte dels arquitectes per a la construcció del recinte ja està firmat.

La diputada de Compromís Mònica Àlvaro va preguntar al conseller per la casa de naixements, i aquest va respondre que estava en fase d’execució. Després, en una intervenció parlamentària al febrer va dir que no era prioritari, encara que no es va tancar a la idea. El titular de Sanitat va apuntar que hi havia altres partides que necessitaven atenció, com, per exemple, les colonoscòpies.

El febrer passat, associacions relacionades amb la salut maternoinfantil es van reunir amb el titular de Sanitat per a preguntar pel projecte i asseguren que els va indicar que no era una prioritat, de manera similar a la parlamentària de Compromís. Les entitats, prop d’una vintena, reclamen a Gómez que canvie de criteri i impulse un model d’atenció al part més humanitzat i respectuós, en línia amb les necessitats i els desitjos de les dones i les seues famílies. El municipi de la Plana en què se situa l’hospital debatrà una moció proposada per Compromís per a reactivar aquest centre.

En paral·lel, l’Agència Valenciana d’Innovació va aprovar abans de la seua fusió amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) un projecte coordinat per Fisabio i l’Hospital Universitari de la Plana per a desenvolupar “estratègies i models per a la millora de la seguretat, la funcionalitat i l’experiència d’usuari en centres de naixement”. Amb una duració a tres anys, va rebre una ajuda de 211.876 euros per a “desenvolupar un model de referència de centre de naixement”. La proposta incorporarà dissenys d’espais, materials i equipaments innovadors basats en requisits i factors humans per a millorar la qualitat maternal i neonatal, segons descriu la publicació de les ajudes.