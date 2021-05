Un informe jurídic de la Diputació d’Alacant va advertir Mazón que els expedients de fiscalització de les despeses corresponen al Tribunal de Comptes

Més que externalitzar l’auditoria de la comptabilitat dels grups que conformen la Diputació d’Alacant, el seu president, el popular Carlos Mazón, ha d’enviar tota la informació al Tribunal de Comptes, segons un informe de la cap de secció de l’àrea juridicoadministrativa de la presidència de la institució provincial a què ha tingut accés elDiario.es. La comptabilitat del grup popular en la Diputació està sota la lupa del Tribunal de Comptes i de la Fiscalia Anticorrupció arran de les denúncies de Compromís, una formació que acusa el PP de transferir sense justificar a comptes del partit fons per més de 446.000 euros.

L’informe dubta sobre cinc acords plenaris, adoptats el 13 de gener passat, pels quals s’accepten els informes emesos per la Intervenció General sobre les comptabilitats dels grups de la institució provincial el 2015 i el 2016. Així doncs, el ple ha acceptat els informes de la Intervenció sobre saldos injustificats i la presumpta existència d’indicis d’abast comptable. “Què diu la legislació comptable que ha de fer-se?”, es pregunta l’informe.

La responsabilitat comptable per abast “és atribuïda amb caràcter exclusiu al Tribunal de Comptes, en concret la fixació definitiva dels fets, la seua qualificació, la determinació dels responsables i la quantificació del deute”. Els “procediments oportuns” de reintegrament per abast també corresponen a l’organisme que vela pels comptes públics.

“En conseqüència, es lleva o no, bé perquè es tracte d’abast, bé encara que no es tracte, ha de donar-se coneixement dels acords al Tribunal de Comptes”, bé perquè li correspon tramitar l’expedient o bé perquè “encara que no ho siga vulga abocar-s’ho per a si”. “En qualsevol cas, no cal sostraure-li, en aquest últim supòsit, aquesta facultat”, adverteix l’informe.

La cap de secció de l’àrea juridicoadministrativa de la presidència de la Diputació d’Alacant només deixa la porta oberta al fet que els expedients amb els informes de la Intervenció es remeten al Tribunal de Comptes i que la institució provincial duga a terme “algunes actuacions o diligències que s’estimen convenients” (com la determinació dels presumptes responsables, les liquidacions provisòries o els ingressos a compte) però sempre “a costa del que confirme i rubrique, finalment, el Tribunal de Comptes”.

La contractació d’una auditoria externa, a conseqüència dels informes de la Intervenció, suposa per a Compromís un canvi de les regles del joc. L’última denúncia de la formació valencianista davant la Fiscalia Anticorrupció, de la qual ha informat aquest diari, afirma que l’externalització de l’auditoria és una “argúcia jurídica manifestament il·legal” per a “salvar una eventual sentència judicial que condemnara el grup popular a presentar, d’una vegada per sempre, les factures reclamades”.

L’auditoria, encarregada a la consultora Faura Cases, per 13.915 euros, ha d’analitzar la comptabilitat dels grups en la institució provincial entre el 2015 i el 2019, però sense entrar en el detall de les factures.

“Moviment profundament inusual”

“Aquest moviment”, segons el parer del portaveu de Compromís Gerard Fullana, “és profundament inusual”. “Per primera vegada la Diputació d’Alacant no ha exigit la devolució d’una subvenció sense justificar de manera adequada, sinó que ha canviat –quatre anys després– la manera de justificar-la. Mentre la resta dels grups han sigut auditats per la Intervenció de la Diputació, el PP ha decidit que es faça una altra auditoria aquesta vegada per una empresa privada triada a dit per auditar els diners que el PP va ingressar en el partit.

“El fet no acaba ací, en contra del seguiment de la rutina habitual administrativa, el Partit Popular no va esperar que l’acord fora ferm i, sense deixar temps a la presentació de recurs que s’estipula, va posar en marxa l’execució del contracte”, afig Fullana. El contracte s’ha executat sense haver tramitat la contestació al recurs de reposició administratiu presentat per Compromís.

“Els jutjats decidiran sobre la legalitat del procediment, però el que ja tenim clar és que canviar quatre anys després la manera de justificar una subvenció per salvar el teu partit no té cap justificació ètica i demostra que Mazón no ha canviat massa respecte del polític que va acabar imputat en la Brugal el 2007 pel contingut de les converses entre els caps de la trama”, ha declarat Gerard Fullana.