El judici per extorsió als germans d’Antonio Anglés destapa la xarxa de negocis foscos de la família

Hi ha produccions de no-ficció en Netflix que es queden curtes. Tres germans d’Antonio Anglés, presumpte assassí de les xiquetes d’Alcàsser, s’han assegut dimarts en el banc dels acusats pel presumpte intent d’extorsió a un soci de la gasolinera que posseïa un dels germans a Iecla (Múrcia). Els tres germans i un quart col·laborador, acusats d’extorsió, tinença il·lícita d’armes i un delicte contra la salut pública, han negat els fets davant la secció quarta de l’Audiència de València i han emmarcat la presumpta agressió en el context d’una discussió forta.

El 21 de desembre de 2017, Carlos M., Joaquín M. i Roberto M. (els tres germans van canviar el seu mediàtic primer cognom pel de la mare) van citar David R. per recriminar-li el pretés robatori de mig milió d’euros. A punta de pistola i amb una xeringa que “tenia la sida”, Roberto M. va amenaçar el seu soci, segons el ministeri fiscal. Els quatre acusats, sempre segons el relator de la Fiscalia, van colpejar el soci i van aconseguir que acudira a un notari per cedir gratuïtament la seua participació en l’empresa Carburantes del Siglo XXI SL a Carlos M. El soci, que dimarts no s’ha presentat al judici perquè té una ordre de crida i cerca per narcotràfic, segons ha avançat Las Provincias, va denunciar els fets davant la Policia.

En l’escorcoll posterior del domicili de Carlos M., la Policia va intervindre una pistola semiautomàtica marca Glock, munició, 75 grams d’haixix, 20 grams d’heroïna i quasi dos grams de cocaïna. El germà d’Antonio Anglés, segons la Fiscalia, es dedicava al tràfic de drogues. Els acusats, que només han respost a les preguntes de la seua defensa, han defensat que mantenien una llarga amistat amb l’home que els acusa i que la cessió gratuïta de la participació en la gasolinera estava pactada prèviament. Carlos M. ha argumentat que va adquirir l’arma després d’un pretés robatori que hauria patit i que les drogues eren per al consum d’un altre dels seus germans que és politoxicòman.

El judici, que ha quedat vist per a sentència, ha tret a la llum l’entramat d’empreses que posseeixen uns quants germans d’Antonio Anglés. La família, que originàriament formava part del lumpen més exclòs, ha prosperat en els últims anys, després de la fugida d’Antonio Anglés. Als negocis immobiliaris de Kelly M. (que no té res a veure amb la causa per la presumpta extorsió) destapats pels periodistes Genar Martí i Jorge Saucedo en el llibre El fugitiu (Vincle, 2018), se sumen les nombroses empreses de Carlos M. i Joaquín M. en el sector de les estacions de servei i immobiliari.

Carlos M. posseïa, abans de vendre les empreses, Carburantes del Siglo XXI SL (de la qual va arribar a ser accionista únic després de l’episodi de pretesa extorsió) i Valgrup 2013 Sociedad de Responsabilidad Limitada, una immobiliària de la qual ara és administradora única la seua germana Kelly, segons ha publicat el diari El Economista. Carlos M. figura com a administrador únic de Restaurant Valencia Canovas SL i d’Inversiones Bit Fit SL, segons les dades que consten en el Registre Mercantil. Joaquín M. (conegut com El Mauri en la dècada del 1990) va ser administrador únic i apoderat de Gasolinera Low Cost Vinaroz SL i actualment és amo de Gasoil Gaso SL i de Top Clinic Capilar SL.

La Fiscalia sol·licita una pena de 12 anys de presó per a Carlos M., set per a Roberto M. i cinc per als altres dos acusats. La defensa dels acusats ha demanat la lliure absolució dels quatre acusats pels delictes d’extorsió i contra la salut pública i accepta el de tinença il·lícita d’armes per a Carlos M. La causa ha quedat conclusa per a sentència.