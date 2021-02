L’impacte de la COVID: Alcoi, Elda i Elx superen una incidència acumulada de 2.000 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies

La COVID-19 ha deixat un tràgic balanç al gener a la Comunitat Valenciana, amb més de la meitat dels contagis i el 38% de les morts de tota la pandèmia, amb una incidència acumulada (IA) disparada que la setmana passada va arribar a nivells pròxims a 1.500 casos per cada 100.000 habitants. Actualment, a dia 3 de febrer, està en 1.323 en les comarques valencianes.

I aquestes circumstàncies tenen reflex en la situació tan preocupant en què estan la immensa majoria de les localitats valencianes, amb tres de les ciutats de més de 50.000 habitants (Alcoi, Elda i Elx) amb una incidència superior a 2.000 casos, quatre (si hi incloem Torrent) entre les deu més afectades d’Espanya i fins a quinze dels setze grans municipis valencians amb més de 1.000 positius per cada 100.000 habitants –tan sols Gandia (959) no arriba a aquests nivells–. Aquesta situació epidemiològica va provocar que la Generalitat decretara el tancament perimetral de totes les grans ciutats els caps de setmana fa a penes uns dies.

Així doncs, Alcoi, que ha arribat a ser la ciutat espanyola més afectada pel coronavirus, és actualment la cinquena localitat més afectada després de veure que s’ha reduït un 13% la seua incidència acumulada, que, no obstant això, es manté en 2.089. A la capital de la comarca de l’Alcoià li segueixen Elda, amb una afecció de 2.049 i un increment del 54% i Elx, que registra una IA de 2.017 i un creixement del 217% en les últimes dues setmanes. Torrent, que ocupa la desena posició en aquesta classificació, ha vist que la seua incidència acumulada creixia un 61% i se situa en 1.698.







Percentualment, l’esclat de casos de les últimes dues setmanes té el rècord a Torrevella, on la incidència s’ha multiplicat per nou (+835%) en tot just dues setmanes. Un increment veloç dels contagis que també es repeteix en altres ciutats alacantines: Sant Vicent del Raspeig (+313%), Oriola (+252%), Alacant (+238%) i Elx (+217%).

Així doncs, a Sant Vicent del Raspeig l’afecció és de 1.597 casos per cada 100.000 habitants, a Sagunt 1.460 (+36%), a Alacant 1.398; a Benidorm 1.329 (+118%), a Mislata 1.214 (+64%), a València 1.207 (+21%), a Alzira 1.202 (+2%), a Paterna 1.199 (+53%), a Oriola 1.140, a Vila-real 1.094 (+60%), i a Castelló de la Plana 1.046 (+85%).

Xifres tràgiques

Encara que sembla que la tendència pel que a nous contagis es refereix sembla haver donat la volta -en l'última actualització es van reportar 5.256 casos enfront dels prop de 10.000 que es detectaven fa només una setmana- la Comunitat Valenciana continua registrant xifres tràgiques de morts. Si el dimarts es reportaven 106 morts per COVID-19, el dimecres eren 112 les vides que s'havia cobrat el SarsCov2. Una altra dada per a l'esperança és la pressió hospitalària, que continua descendint en el territori valencià: en l'última actualització eren 4.193 els pacients COVID ingressats, dels quals 650 es troben en UCI.