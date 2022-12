Les dues vies de finançament en B del PSPV-PSOE que afloren en el cas Azud

La peça separada 7 del cas Azud ha destapat el presumpte finançament en B del PSPV-PSOE durant la llarga travessia en el desert en l’oposició (una mena de Gürtel socialista, segons l’oposició). Les revelacions de l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil li han esclatat a Ximo Puig, líder dels socialistes valencians, la setmana prèvia a Nadal en què s’han aprovat els últims pressupostos de la segona legislatura del Pacte del Botànic.

No obstant això, l’informe no sols detalla els moviments sospitosos, durant la campanya electoral del 2007, d’1,3 milions d’euros de l’empresari Jaime Febrer (considerat el presumpte corruptor de la trama del cas Azud) a través d’empreses pantalla i tràfecs d’efectiu tret de caixers, en benefici últim de despeses del partit en matèria electoral. L’UCO també ha lligat una altra via de finançament en B. Encara que, en aquesta segona via, els dirigents del PSPV poden respectar tranquils: tot està prescrit.

La causa de Crespo Gomar, arxivada per tres jutjats, va erigir l’agència de comunicació amb seu a Gandia (una de les poques places en què va governar el PSPV en la llarga travessia del desert) en epicentre d’una presumpta trama que va esguitar el PSPV i el Bloc (un dels tres partits que conformen la coalició Compromís).

Totes dues causes, l’arxivada de Crespo Gomar, i la del cas Azud s’encreuen per les anotacions intervingudes per l’UCO en el domicili de José María Cataluña, l’extresorer del PSPV imputat en la causa que investiga el Jutjat d’Instrucció número 13 de València. Les revelacions que afloren en el cas Azud trauen a la superfície dues vies de finançament –en B– dels socialistes valencians durant l’etapa de Joan Ignasi Pla al capdavant de la formació.

A més de factures a una de les constructores utilitzades com a firmes pantalla per a abonar material electoral socialista, els agents de l’UCO encarregats del cas Azud també van detectar facturació de la societat Cronosport amb l’agència de publicitat Crespo Gomar. Dels 72.629 euros facturats, almenys 17.397 “es correspondrien amb l’abonament de faenes efectuades per Cronosport en benefici del PSOE”.

Es tracta de dues factures emeses a penes dues setmanes abans de la celebració de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007, en què el ‘popular’ Francisco Camps va agranar el candidat socialista, Joan Ignasi Pla. Els articles inclosos en les factures són 20.000 llibretes amb el logotip del PSPV-PSOE i 3.000 motxilles per al partit a Mutxamel.

L’UCO també va localitzar una factura de l’any següent, per 490 euros, per a l’adquisició de 1.400 bolígrafs (de color roig) en una comanda la persona de contacte de la qual era el gerent llavors de la formació Francisco Martínez, també conegut en les files socialistes com a Paco Pesseta. L’UCO ho té tot acreditat en el seu informe, incloent-hi els correus electrònics intercanviats entre empleats de totes dues empreses sobre aquestes factures.

La constructora Blauverd

Es tracta de xifres relativament menudes, amb comparació als 1,3 milions d’euros que la presumpta trama del cas Azud va moure en aquella campanya en favor del PSPV. Les revelacions més suculentes parteixen de la documentació intervinguda per l’UCO en l’escorcoll del domicili de l’extresorer socialista José María Cataluña. Durant la instrucció del cas Crespo Gomar va aflorar un correu electrònic que al·ludia a “factura Blauverd” (en referència a la constructora Construcciones Blauverd SL) i que ordenava “Enviar per missatgeria a la seu del PSPV al carrer de la Blanqueria a l’at. de Pepe Cataluña”.

En les delicades anotacions intervingudes en l’habitatge a Gilet de l’al·ludit Cataluña, l’UCO va trobar una sèrie de quantitats manuscrites atribuïdes a l’agència Crespo Gomar. La suma de les quantitats ascendeix a 600.000 euros. Un altre document ressenya una estructura similar de quantitats i inclou un encapçalament que al·ludeix a la localitat valenciana d’Alzira, on estava domiciliada Blauverd.

En la instrucció del cas Crespo Gomar va aparéixer el llistat de factures de la consultora de comunicació a la constructora. “Totes aquestes factures emeses a Construcciones Blauverd coincidirien en import i data amb el reflectit en el document intervingut en el domicili de José María Cataluña”, indica l’UCO en l’informe de la peça 7 del cas Azud. En altres anotacions i documents de Cataluña, Blauverd apareix vinculada a localitats com Godella, Cullera o Dénia.

L’extresorer: relacions “dins i fora del partit”

La peça 7 del cas Azud ha revelat el paper –gens inaudit– de José María Cataluña en les clavegueres a mitjan camí entre les seus del PSPV-PSOE i de l’empresariat valencià dedicat a la contractació pública. I no sols en el període investigat en la instrucció del cas Azud, també durant la primera legislatura del Pacte del Botànic, segons les converses de WhatsApp mantingudes entre Cataluña i l’empresari Enrique Gimeno.

Poc després de les eleccions del 2007, Cataluña va concedir una entrevista al diari Levante-EMV amb un d’aquests titulars que resisteixen el temps. “Sobre el PSPV m’emportaré a la tomba el que haja d’emportar-me”, va dir el llavors tresorer. Les anotacions de Cataluña intervingudes per l’UCO en el cas Azud (algunes de trobades en el seu dormitori) mostren un mapa de contactes i al·lusions críptiques a la plana major de l’empresariat valencià que indica el paper de l’extresorer com a pretés intermediari en el marc d’adjudicacions públiques i projectes urbanístics. De moment, la instrucció ha tret a la superfície projectes a Xixona, Benicàssim, Burjassot, Bétera i Pego, entre altres La llista d’objectius prioritari de la trama del cas Azud inclou 24 ajuntaments del PP i 13 socialistes.

“La satisfacció que tinc és que molta gent em telefona quan hi ha alguna mala relació per veure si ho puc arreglar. Em vane de tindre boníssimes relacions amb la gent de dins i fora del partit”, deia José María Cataluña en aquella entrevista. Sobre Ximo Puig, actual president de la Generalitat Valenciana, afirmava: “Coneix tots els entrellats del partit i, a més, se sap manejar”.

Puig ha dit aquesta setmana, sobre les revelacions sobre els pagaments en B al PSPV, que “si alguna persona” del partit “ha adoptat algun tipus de decisió errònia haurà de tindre les seues conseqüències”. En definitiva, Pepe Cataluña –actualment suspés de militància– sempre saludava bon dia.