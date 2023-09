Mazón fitxa com a assessora la filla de l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano

L’equip d’assessors de Carlos Mazón com a president del Govern valencià bipartit del PP i Vox continua creixent. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar dimarts el nomenament d’Ángela Cano Lloret com a personal eventual amb funcions d’assessora d’assumptes generals de presidència, amb unes retribucions corresponents a la categoria C2, uns 47.000 euros bruts anuals.

Es tracta de la filla de Bernabé Cano, alcalde de la Nucia i persona de pes polític del PP a Alacant que es va veure embolicat en una investigació judicial després de fer-se públic que es va vacunar de la Covid abans d’hora, el dia de Reis del 2021, en una residència de majors de la localitat.

L’Audiència d’Alacant va arxivar el cas per estimar així el recurs d’apel·lació interposat pel primer edil contra la interlocutòria del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de la Vila Joiosa que li obria procediment abreujat per la possible comissió dels delictes de suborn impropi i prevaricació.

El mes d’agost passat, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar quatre nomenaments en Presidència de la Generalitat per a reforçar el gabinet de Carlos Mazón. Entre aquests, el president va incorporar Clara Montesinos, una experta en xarxes socials i influenciadors com a assessora.