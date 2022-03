Elx aspira a renaturalitzar el Vinalopó per recuperar el seu pulmó verd

El municipi alacantí d’Elx vol recuperar el seu pulmó verd i retirar part del ciment que en els anys seixanta va cobrir el llit del Vinalopó. La regidoria de Medi Ambient, titularitat de Compromís en el govern de coalició amb el PSPV, planteja demanar una subvenció al Ministeri de Transició Ecològica per a finançar les actuacions en el nucli urbà i retornar al municipi el valor ecològic i paisatgístic del riu.

El departament que coordina Esther Díez advoca per renaturalitzar el llit en una actuació semblant a la que Madrid va fer amb el riu Manzanares. El projecte proposa retirar la coberta de ciment de la solera del riu en el tram urbà del llit, una obra que es va fer fa 70 anys amb el pretext d’un manteniment i una neteja més còmodes del llit, però que els ecologistes denuncien que ha fet perdre tot el valor natural del Vinalopó. En la pràctica, el cabal transita per un canal consolidat al seu pas pel nucli urbà, i ha perdut la vegetació i la fauna. “El riu ha quedat mort en aquest tram”, apunta Díez.

El Ministeri de Teresa Ribera ha obert una línia de subvencions per a la restauració d’ecosistemes fluvials en tot el país, finançant actuacions integrals de fins a 4 milions d’euros. El projecte il·licità, apunta la regidora, tindria un cost de dos milions d’euros, amb l’estudi inclòs.

La branca socialista del govern local ha manifestat els seus dubtes pel que fa al projecte i reclama als valencianistes esperar, mentre que aquests insisteixen que no plantejaran una actuació sense garanties i sense acord amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Una de les incògnites que plantegen és si augmentarà el risc d’inundabilitat reincorporar la vegetació, encara que els ecologistes subratllen que en l’informe previ no es veu perill en aquest canvi. “Amb aquesta anàlisi podem concloure que l’actuació de renaturalització per si sola afecta de manera innegable la capacitat hidràulica, si bé no resulta complex neutralitzar aquesta afecció mitjançant l’ampliació de la secció hidràulica, qüestió a concretar en el projecte que desenvolupe la solució del projecte”, apunta el document preliminar.

La Conselleria de Transició Ecològica del Govern valencià ja va encarregar un informe al Ministeri de Foment sobre la restauració de tot el riu Vinalopó, des del naixement a Banyeres de Mariola fins al final a Elx. El document apunta que es tracta d’una de les conques més alterades del Xúquer i insta a recuperar el caràcter original del riu, especialment en els nuclis urbans, insisteix la regidora. El departament de Mireia Mollà ha començat a actuar en la part no urbana del riu amb fons europeus i preveu una actuació en la desembocadura per recuperar el paisatge. “Per a nosaltres és una actuació que s’emmarca en l’estratègia Elx 2030 per a ser capital verda i és un element de lluita contra l’emergència climàtica”, sentencia Díez.