Mil milions d’euros per a digitalitzar l’obsoleta Administració valenciana

Les inèrcies d’una Administració del segle passat fan que intentar resoldre un problema quotidià es convertisca en una odissea per a qualsevol ciutadà. El laberint burocràtic, els equips obsolets i les escasses competències digitals de gran part d’un funcionariat envellit –i que ha anat reduint-se des de la crisi del 2008 darrere de l’anomenada estabilitat pressupostària– són motiu d’ira i rebuf per a qui s’acosta a les oficines, però també un llast per a la mateixa Administració. Cada dia que l’obertura del negoci es retarda és dia de facturació perdut i dia sense ingressos per a l’Estat.

El procés de digitalització és un imperatiu per a l’Administració pública i accelerar-lo, “una exigència absoluta” perquè servisca de “motor” de transformació del model econòmic i social, a més de proporcionar millors serveis a la ciutadania, en paraules del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El dirigent autonòmic ha presentat dimarts amb el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, el pla de digitalització de la Comunitat Valenciana, que preveu una inversió de mil milions d’euros en cinc anys per a començar a “desburocratitzar” el sistema. Segons els responsables autonòmics, el Pla Estratègic de Transformació Digital Gen 2025 “va més enllà” de la implantació de canvis tecnològics i busca una “nova cultura de la digitalització”.

El Govern autonòmic necessita desembossar el col·lector de cada conselleria i aconseguir un sistema àgil, no sols per a adaptar-se al context tecnològic, sinó per a poder gestionar els fons europeus. El pla de recuperació de Brussel·les proporciona una quantitat de recursos sense precedents per a una Administració pública que haurà de rendir comptes periòdicament sobre els projectes que ha posat en marxa i una institució infrafinançada no pot permetre’s perdre un euro pel laberint burocràtic. El pla implica una estratègia digital a mitjà i llarg termini que comportarà inversions importants en equips i en programació, en formació d’habilitats digitals i en reformes organitzatives i normatives del conjunt de la Generalitat i es finançarà amb fons propis i part dels fons europeus, atés que es fa en el marc de l’Agenda Espanya Digital 2025 del Govern d’Espanya.

Al marge de la inversió en equips i en infraestructures, el Consell planteja una política de “dada única” per a optimitzar els processos entre administracions i una mena de “núvol (cloud first)” per a funcionaris, així com una iniciativa que habilita la Generalitat per explotar de manera intensiva la informació de què disposa a través de les dades massives per mesurar els efectes reals de les actuacions públiques, polítiques que ja desenvolupen altres empreses privades. En paral·lel, el Consell vol treballar en la conscienciació sobre ciberseguretat o promoure i facilitar l’adquisició de competències digitals per part de la ciutadania i del personal empleat públic.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha incidit en el fet que una de les característiques del programa és que naix “des del consens, en col·laboració amb tots els departaments de la Generalitat, però també amb els diferents agents socials a través de les accions que es deriven dels acords ‘Alcem-nos’“. L’objectiu és consolidar-se com una Administració “transparent, oberta, accessible, àgil, flexible i interconnectada” i que facilite un espai de relació contínua amb la societat, amb eines com la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i les Comunicacions, a través de la qual les diferents conselleries implantaran i coordinaran les accions de digitalització necessàries en funció de les seues competències.