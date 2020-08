‘La mort de Guillem’: el Festival de Cinema de Màlaga acull el film que rescata la memòria d’Agulló, assassinat per un grup neonazi

La matinada de l’11 d’abril de 1993 un neonazi va assestar una punyalada en el pit d’un jove de 18 anys que passava uns dies d’acampada amb els amics en la localitat castellonenca de Montanejos. El jove es deia Guillem Agulló, militava en grups antifeixistes i va morir com a conseqüència de l’agressió a mans d’un grup d’extrema dreta. La mort del jove nascut a Burjassot i el calvari judicial pel qual va passar la família va commoure tot el País Valencià. La seua encara rep amenaces, telefonades anònimes i pintades amb simbologia feixista a sa casa, amb cada aniversari de la mort del seu fill.

El procés judicial va emmarcar l’agressió en una baralla entre grups joves, eliminant el vessant polític, i va condemnar a l’assassí confés, Pedro Cuevas, a 14 d’anys de presó, dels quals només en va complir quatre. No obstant això, Cuevas, que va arribar a presentar-se a les eleccions municipals del 2007 en la localitat valenciana de Xiva amb el partit ultradretà Alianza Nacional, va ser jutjat de nou l’any passat en el marc de l’operació Panzer juntament amb 17 persones més acusats d’integrar l’organització neonazi Frente Antisistema (FAS). El procés va acabar en absolució, perquè es van declarar nul·les les escoltes.

El jove director Carlos Marques-Marcet, doble guanyador de la Biznaga de Oro en el Festival de Cinema de Màlaga, va decidir a proposta dels seus productors adaptar la història posterior a l’assassinat de Guillem a la pantalla gran. La cinta, que havia d’haver-se presentat al juny a València, hagué de suspendre’s per la COVID-19 i s’ha presentat aquest en el Festival de Cinema de Màlaga, el primer gran esdeveniment cinematogràfic a l’Espanya de l’era COVID-19.

Marques-Marcet ha participat com a realitzador en notables projectes espanyols, com 10.000 km, Tierra firme, Los días que vendrán, En casa, 13 días de octubre, Escenario 0 i En el corredor de la muerte, estrena un film amb un rodatge molt complex. L’actor protagonista va decidir abandonar el paper poc abans de començar el rodatge per por de les represàlies i tant el director com part de l’equip han rebut amenaces, com en rep encara la família del jove. Després de l’estrena, el film que reflexiona sobre l’odi, el dol i el procés judicial s’estrenarà en sales al setembre. En la producció participa la televisió pública valenciana À Punt Mèdia.