Una comissió tècnica amb responsables de Sanitat, Educació i Joc elaborarà l’estratègia valenciana contra la ludopatia

Una comissió tècnica formada per responsables de Sanitat i Salut Pública, Educació, Infància, Adolescència i Joc s’encarregarà de redactar l’Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic i els plans corresponents. La Generalitat Valenciana trau a informació pública el decret que crea l’organisme, el segon des que va entrar en vigor la Llei del joc el juny passat.

L’organisme es constituirà una vegada passat el període d’aportacions, que acaba el 15 de febrer, i els seus membres hauran de reunir-se una vegada al semestre de manera ordinària, sense percebre per això retribucions. Els seus treballs se centraran a analitzar la situació del sector del joc i la incidència de les seues activitats en la societat valenciana, amb una remarca especial en la salut pública.

La comissió estarà formada per les persones titulars de la Direcció General de Tributs, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, la Direcció General d’Assistència Sanitària, la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal, la Direcció General d’Infància i Adolescència, la Direcció General de l’Institut Valencià de la Joventut i la Direcció General d’Inclusió Educativa, així com d’un representant de la Federació de Municipis i Províncies, segons indica la llei aprovada al maig.

Malgrat que la llei es va elaborar en Hisenda, la conselleria competent en tributs i joc, l’estratègia de prevenció s’elaborarà sota la coordinació de la conselleria competent en matèria de sanitat i salut pública. L’executiu autonòmic va plantejar la llei com un instrument més aïna preventiu que sancionador i considera la ludopatia un problema de salut pública; el joc patològic, explica en el preàmbul, “es tracta d’un trastorn mental que, a més d’engendrar conseqüències negatives per a les persones afectades i el seu entorn en els àmbits econòmic, laboral, social, familiar i legal, sovint és altament comòrbid amb altres malalties mentals i amb l’abús de substàncies”.

La comissió pot requerir la col·laboració d’experts per a l’elaboració de l’estratègia i la presa de decisions, entre les quals està coordinar les actuacions relacionades i les normatives que desenvolupen les administracions públiques, “en particular pel que fa al foment de les polítiques de joc responsable i la prevenció i lluita contra el joc patològic”. Ha de crear també itineraris o activitats formatives d’orientació i sensibilització sobre la pràctica o l’ús, presencial o en línia, dels jocs d’atzar –pensades per a joves, atés l’augment del joc en línia– i proposarà l’adopció de mesures concretes en relació amb la publicitat del joc en els mitjans de comunicació de titularitat pública o, si escau, privada. La llei estableix que els mitjans de comunicació públics no poden emetre publicitat del joc i exclourà els mitjans privats de les campanyes de publicitat institucional “que tinguen comunicacions comercials accessibles per persones menors d’edat per part d’operadors amb llicència general d’apostes o singular de les diferents modalitats d’apostes, llicència general d’altres jocs o llicències singulars de màquines d’atzar, blackjack, bingo, punt i banca, pòquer, ruleta o jocs complementaris”.