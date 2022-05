Compromís pressiona amb la dimissió de Vicent Marzà perquè Ximo Puig concrete una remodelació “responsable” del Govern valencià

L’eixida del portaveu socialista en les Corts Valencianes, Manolo Mata, per a defensar l’investigat com a corruptor de la trama Azud, ha derivat en una escalada de canvis en el Govern Valencià. El relleu en el càrrec de portaveu del principal partit del Consell, interpretat com una oportunitat per a remodelar la primera línia de l’executiu autonòmic, s’ha fet tant de pregar que els socis de coalició han mogut fitxa els primers.

Dimecres, el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, comunicava al president Ximo Puig la decisió d’eixir de l’executiu del Pacte del Botànic. Hores abans feia el mateix amb Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís, una de les primeres a conéixer una idea que emmarca en l’àmbit personal i que no havia sigut consensuada amb la resta de la coalició. El dirigent de Compromís, un dels principals actius del Govern tant per la seua gestió com per la seua bona relació amb la resta dels membres, s’avança així a la reforma que Ximo Puig fa setmanes que pensa, en una acció que ha agafat per sorpresa els seus companys en la conselleria i en la resta del Botànic.

Marzà deixa la conselleria en mans de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, l’exalcaldessa de Sueca Raquel Tamarit. Compromís defensa amb el canvi una substitució natural, una remodelació “responsable” a un any de finalitzar la legislatura. La coportaveu i dirigent d’Iniciativa, Mónica Oltra, apuntava en acabar la reunió que ha ratificat la proposta que la coalició advoca per un perfil amb experiència en la gestió, “no una persona que ve de noves” o ha d’aterrar. Tamarit coneix l’equip i ja està tres anys en aquest departament: “Ens assegurem una continuïtat en la faena”, va remarcar.

La decisió de Marzà precipita els canvis que medita el president de la Generalitat des de fa unes quantes setmanes. Puig prepara una remodelació de l’executiu per a impulsar l’acció de Govern d’una manera més ambiciosa en la recta final de la legislatura, encara que a vegades sembla voler prorrogar la incertesa fins al pròxim ple de les Corts Valencianes. En Presidència apunten que el dirigent valencià està acabant de quadrar els nous rostres i les responsabilitats de la branca socialista del Govern i asseguren que no tenen pressa ni urgència. “Abans de l’acció ha d’haver-hi reflexió”, indicava Ximo Puig dimecres en un acte en la Universitat Politècnica de València, on ha agraït Marzà la seua faena: “En qualsevol indicador educatiu estem millor”, ha apuntat.

Les paraules del president no semblen el sentiment majoritari en l’executiu. Les crisis cal abordar-les de l’estirada, comentaven dirigents de la coalició valencianista després de la seua trobada dimecres, assegurant que l’eixida serà acordada amb les noves incorporacions que decidisca el president. En els departaments que apareixen en les travesses –Hisenda, Sanitat i Innovació– comencen a inquietar-se davant la inconcreció dels canvis. En el moment de tancar aquesta edició, els consellers desconeixen amb qui s’asseuran en el ple de divendres. La decisió està en mans de Puig.