La Federació Valenciana de Municipis i Províncies confirma el pacte antitransfuguisme que no frenarà les mocions de censura

El ple de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies confirmava dimarts per unanimitat una moció contra els pactes amb trànsfugues que no frenarà la moció de censura de Teulada. L’organisme, reunit de manera telemàtica, ha aprovat amb el suport de tots els grups la declaració institucional en suport al Pacte antitransfuguisme i al Pacte per l’Estabilitat Institucional a la Comunitat Valenciana, una proposta que es va introduir una setmana arrere a petició del representant socialista, Rubén Alfaro.

Els socialistes acusen els populars d’estar beneficiant-se de mocions de censura amb trànsfugues davant dels socis del Pacte del Botànic, una estratègia de desestabilització. Els pactes que infringeixen l’Acord del Botànic han sigut motiu de brega entre PSPV, Compromís i Unides Podem i s’han intensificat en els últims mesos. La setmana passada, el PP manifestava el seu suport a una moció de censura a Teulada (Alacant) de dos regidors expulsats del PSOE contra l’alcaldessa de Compromís, maniobra que proposa com a alcaldable l’actual portaveu del grup popular en el municipi, Raúl Llobel.

La Federació, presidida per l’alcalde socialista d’Elda, signava la declaració següent: “El fenomen del transfuguisme ha de tallar-se per defensar les bases de la nostra democràcia, reforçant els nostres compromisos, acordats col·lectivament, per evitar situacions i conductes manifestament reprovables. Rebutjant qualsevol pràctica que al marge de les decisions adoptades pels grups polítics i preses amb caràcter individual que no són, per tant, representatives de les urnes, provoquen desestabilització en els governs alterant les alcaldies sustentades per acords majoritaris de les formacions polítiques”.

Amb la declaració els socialistes buscaven arraconar el PP per frenar la moció de Teulada, una opció que el seu representant a Alacant, Carlos Mazón, sembla descartar. Mazón, que també representa els populars en l’FVMP, considera que no hi ha incompatibilitat amb la declaració subscrita i les mocions de censura que han beneficiat el seu partit. Mazón va avalar la setmana passada una moció de censura a l’Ajuntament de Teulada (Alacant), on dos regidors expulsats del PSOE van pactar amb els ‘populars’ apartar l’alcaldessa de Compromís. Segons apuntava dimarts en una roda de premsa, la moció “compleix escrupolosament la normativa”. També ha deixat caure que “caldria saber si Compromís la va complir quan es va iniciar la legislatura”. “Qui va rebre dos regidors expulsats per Ciutadans va ser Compromís, aquest no és el cas del PP”, ha postil·lat en declaracions recollides per Europa Press.

La setmana passada el PSPV presentava una proposició no de llei en les Corts Valencianes per a la redacció i aprovació d’un pacte valencià antitransfuguisme. La idea és que reculla i adapte el Pacte antitransfuguisme estatal a la realitat valenciana i que prohibisca expressament acceptar els suports de trànsfugues per a mocions de censura o d’investidura. A més, la iniciativa, registrada per José Muñoz, secretari d’Organització del PSPV, planteja que es cree una comissió de seguiment d’aquest acord en el si de les Corts Valencianes. “El PP està aprofitant-se d’una pràctica que no solament suposa una burla democràtica a la voluntat popular, sinó que, segons el Pacte antitransfuguisme estatal, es considera corrupció”, denunciava el parlamentari.