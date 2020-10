Un grup parlamentari en família: la filla del líder de Vox entra com a diputada amb son pare

El ple de les Corts Valencianes de dimecres ha començat amb la presa de possessió de Miriam Turiel com a diputada del grup parlamentari de Vox. Turiel, filla del president del grup i líder provincial valencià, José María Llanos, treballava fins ara com a assessora en el grup municipal a Paterna i ja va participar en la gestora del partit presidida també per Llanos.

En el seu moment, la incorporació de Turiel com la de sa mare i parella del dirigent van causar crítiques entre alguns sectors de Vox, encara que el partit va defensar que abans de les eleccions autonòmiques ambdues ja militaven en la sigla i havien format part de les candidatures. De fet, l’ara diputada autonòmica va formar part de l’executiva provincial del partit el 2015. Turiel ocupa el número cinc de la llista per València i pren possessió arran de la dimissió de Vicente Roglá, formalitzada la setmana passada per motius de salut.

Roglá, metge de professió, va ser expedientat per Sanitat arran d’una denúncia d’assetjament d’una pacient i és el segon parlamentari de Vox que deixa l’escó en un any després de l’eixida de David Muñoz, que es va reincorporar a la seua tasca docent en la universitat. La parlamentària és dissenyadora de moda, ha cursat diversos estudis en art i disseny i té un Màster en Comunicació i Noves Tecnologies per la Universitat Complutense de Madrid, segons indica en el currículum.

La incorporació de Turiel altera l’equilibri en el grup parlamentari, dividit a parts iguals entre els afins al líder provincial i un sector crític que encapçala Ana Vega, portaveu del grup, actualment de baixa per maternitat. El dimitit Roglá formava part del sector crític i va abandonar l’executiva, on exercia de tresorer, per discrepàncies amb la direcció. La diputada valenciana suma un suport més al sector de Llanos, davant del sector alacantí i la diputada per Castelló Rebeca Serna, en la línia crítica.