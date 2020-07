Mónica Oltra pren la iniciativa i s'avança a Ximo Puig en fer canvis en la seua conselleria i reforçar el paper polític de la seua vicepresidència

Canvis importants en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i en la coordinació de les polítiques del Pacte del Botànic. La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha decidit prendre la iniciativa en la remodelació del segon escaló del Consell i s'avança, així, al president Ximo Puig, que estudia canvis des de fa setmanes. La part de Compromís en el Govern tripartit valencià aposta per moure fitxes a un any de les eleccions que van revalidar l'acord d'esquerres amb el PSPV-PSOE i Unides Podem i una vegada superada la fase d'emergència sanitària de la pandèmia de la COVID-19.

Oltra ha decidit traslladar el secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, el seu col·laborador més pròxim en el departament, a la coordinació de les polítiques del Pacte del Botànic des de la vicepresidència. Ibáñez ocupava el càrrec des de 2015 i, segons fonts del departament d'Oltra, "destaca per la seua capacitat d'aconseguir consensos com el reeixit amb la signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i per un ampli coneixement del funcionament de l'acord del Botànic".

"Després de cinc anys com a secretari autonòmic, ara tindrà un paper destacat en la cohesió i coherència de les polítiques de la Generalitat fonamentades en el Pacte del Botànic", assenyalen les mateixes fonts.

D'altra banda, el nomenament d'Helena Ferrando com a subdirectora general de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), organisme situat en l'àrea del vicepresident segon Rubén Martínez Dalmau, d'Unides Podem, "reforçarà el mestissatge en el Govern del Botànic i dotarà a aquesta entitat d'una figura molt potent amb el missatge que l'habitatge és una eina fonamental per a reforçar les polítiques socials", indiquen des de la vicepresidència.

"L'experiència acumulada per Ferrando després de quatre anys en la secretaria autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials i el coneixement de les necessitats socials en la Comunitat Valenciana després del seu anterior pas per la direcció general d'Inclusió Social permetran donar un fort impuls a la gestió del parc públic d'habitatges de la Generalitat i apuntalar els avanços en la funció social de l'habitatge", afigen.

No han transcendit els noms de les persones que ocuparan la secretaria autonòmica i la direcció general vacants, que probablement es coneixeran per al pròxim ple del Consell, del qual la vicepresidenta és, a més, portaveu.

Amb aquests canvis, Oltra pretén donar un nou impuls a les polítiques socials tant des de la seua conselleria com en les relacionades amb el dret a l'habitatge, situa a una persona de la seua màxima confiança en la Evha i reforça el nucli polític de la vicepresidència quan es compleix un any del Pacte del Botànic.