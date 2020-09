Pressupostos basats en l’acord de reconstrucció i canvis en el Govern autonòmic per a l’inici del curs polític valencià

El debat de política general, la negociació dels pressupostos basats en l’acord de reconstrucció i canvis en l’estructura del Consell marcaran l’inici del curs polític a la Comunitat Valenciana. Dimecres s’han reunit per primera vegada en un mes els portaveus dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes amb idea d’anar fixant el rumb del parlament en el context tan difícil de la pandèmia. La Junta de Portaveus ha acabat sense fixar una data per al debat de política general, la primera cita plenària de la temporada, que dependrà per al seu desenvolupament de les mesures de seguretat que adopte el comité de sanitat de la cambra autonòmica.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ja ha sol·licitat formalment comparéixer per fer la seua declaració de política general, però la data es fixarà la setmana vinent. Alguns grups com el PSPV i Compromís han manifestat la voluntat que es faça la tercera setmana de setembre i done, així, pas a la resta dels plens ordinaris, que van quedar interromputs per la declaració de l’estat d’alarma.

Mentrestant, en el Palau de la Generalitat es gesten canvis en l’anomenat segon escaló del Consell que depenen de Ximo Puig. En les files socialistes es parla d’una remodelació quasi imminent, probablement per a divendres que ve, primer ple del Consell després de l’estiu, encara que en Presidència mantenen silenci sobre aquesta qüestió. Els socialistes tenen uns quants focs actius en Presidència, Sanitat, Justícia i Innovació, departaments que han viscut un any agitat. En el Palau s’ha d’aprovar el nomenament de Pere Rostoll com a responsable de Relacions Informatives o la substitució de Blanca Marín al capdavant de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, així com una altra destinació per a la responsable socialista. En la Conselleria d’Innovació, departament amb un any de vida, s’han produït ja unes quantes dimissions d’alts càrrecs que s’atribueixen a una mala relació amb la consellera, i no sembla que la tempesta amainarà, amb els ulls posats sobre el sotssecretari Pepe Villar. En Sanitat, com va avançar Valencia Plaza, José Martínez Rubio deixarà el seu lloc com a cap de gabinet i ocuparà una plaça a la Universitat de València i s’apunta a l’eixida del sotssecretari, David Fernández, exdirectiu de Baleària. En Justícia, on fa poques setmanes va dimitir la directora general de Relacions amb l’Administració, el cap de gabinet va abandonar el Govern valencià i va cessar la sotsdirectora de Recursos Materials, també es preveu una reestructuració interna a mitjà termini. En les conselleries d’Unides Podem i Compromís no s’esperen moviments, ja que van escometre algunes reformes durant la crisi sanitària i la vicepresidenta Mónica Oltra va fer canvis en el segon escaló al final d’agost.

Les Corts Valencianes tindran aquesta tardor la tasca d’aprovar els pressupostos de la reconstrucció per a la recuperació sanitària, social i econòmica de la Comunitat Valenciana després de la COVID-19. Uns comptes per als quals Ciutadans ja ha donat la mà, igual que en el Congrés, per a ‘allunyar’ el PSOE dels seus socis de Govern. “Com menys depenguen de Compromís i Podem, millor”, va expressar el síndic, Toni Cantó, dimarts passat. Els partits que sustenten el Govern Valencià –PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV– defensen que els pressupostos han de basar-se en l’acord de reconstrucció secundat per tots els partits, excepte Vox, i que serà durant el debat parlamentari que es faran els ajustos entre totes les forces polítiques. “El full de ruta dels pressupostos el marca el pacte de reconstrucció, és un full de ruta claríssim”, remarcava el portaveu socialista, Manolo Mata.

L’acord advoca per reforçar els serveis públics, reactivar l’economia, estimular el clúster sanitari, potenciar el teletreball, reclamar un finançament autonòmic just per a tindre recursos amb què abordar totes les mesures, la lluita contra el frau fiscal o la reforma del model productiu, entre altres objectius.

El Partit Popular exigeix a la cambra autonòmica que es torne a la presencialitat, una vegada superada la fase més aguda de l’emergència sanitària fins hui. Els populars han registrat un escrit en què demanen que es permeta exercir el seu dret al control parlamentari i a la fiscalització del Govern, i la seua portaveu, Isabel Bonig, creu que si les empreses i els centres educatius tornen a la presencialitat, les Corts Valencianes no poden ser “el Tercer Món”. Per això proposen plens amb mampares i la previsió d’un servei de videoconferències, atés que hi ha diputats que poden pertànyer a un grup de risc davant la COVID-19. De moment, divendres compareixerà en la Diputació Permanent la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per informar de l’avanç de la pandèmia i les mesures previstes per a les pròximes setmanes.