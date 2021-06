Primàries en el PP valencià: 7.800 inscrits decideixen entre el candidat de Pablo Casado o el de Francisco Camps

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana aborda divendres el seu primer procés de primàries per elegir el seu pròxim president autonòmic. La formació conservadora encara unes votacions en què hi ha 7.800 persones inscrites, lluny de les desenes de milers d’afiliats de què feia gala el partit en els seus anys daurats i que, amb tota previsió, encimbellaran el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, avalat per la direcció nacional que lidera Pablo Casado, a la direcció autonòmica.

Mazón, que té les simpaties de Pablo Casado i Teodoro García Egea, veu les primàries com el primer pas per a la reconquista de la Generalitat Valenciana. Quan va anunciar la seua candidatura es va mostrar convençut que arribaria a un acord d’integració amb altres veus del partit que amagaven de presentar-s’hi, encara que no suposaren una amenaça numèrica. Unes primàries a la búlgara.

Tot i que Anaya no sembla un problema per a l’alacantí, l’alcalde d’Aiora ha aconseguit alterar el full de ruta de la direcció nacional, que buscava un procés sense sobresalts i per aclamació. En concloure la presentació d’avals, Mazón va exhibir més de 12.000 suports –davant dels 200 d’Anaya– per a ajudar-se a pujar a la direcció nacional. Dues setmanes després es van rebaixar els inscrits fins a 7.800. El pas de l’avalador a l’afiliat amb dret de vot implica estar al corrent de les quotes en el partit: un pagament de 25 euros anuals.

El partit va abordar l’experiment de les primàries el 2017 per a revalidar el lideratge d’Isabel Bonig, que només va tindre com a alternativa l’exdirigent de Noves Generacions José Luis Bayo, etern candidat que es va retirar una hora abans de les votacions. Bonig va obtindre llavors el suport del 97% dels afiliats inscrits: 6.824 vots dels 7.006 totals. Bayo també ha volgut presentar-se a aquest procés, però no ha superat el tall dels avals. Gènova va forçar Isabel Bonig a apartar-se de la direcció per evitar el conflicte, però no va comptar amb la reaparició política de l’expresident i les seues maniobres internes a través de tercers. En un comunicat, Anaya criticava que l’“aparell” del PP no s’ha mantingut neutral i considerava que està perjudicant-lo.

Les votacions de divendres es desenvolupen en les agrupacions locals del PP i les seues direccions hauran de comunicar al Comité Organitzador els resultats i els compromissaris. Les votacions presencials seran de 12 a 21 hores.