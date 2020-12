Puig i Oltra busquen superar les diferències i acorden reforçar la co-governança entre els socis del Pacte del Botànic

Ximo Puig i Mónica Oltra comencen a treballar en el desglaç de les relacions en el Govern del Botànic. El president i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana acordaven durant la vesprada d'aquest dimecres recuperar la co-governança, un concepte que Puig vol exportar a Madrid però que els seus socis han trobat a faltar des de l'inici de la pandèmia, fa ja set mesos.

Durant la seua trobada en el Palau de la Generalitat, el primer formal i privat des de fa mesos, els dirigents han acordat reprendre dos instruments clau en la presa de decisions relacionades amb l'emergència sanitària: la taula interdepartamental i el Cecopi, (Centre de Coordinació Operativa Integrada), l'òrgan que centralitza la gestió de les emergències.

La primera es va crear la setmana prèvia a l'estat d'alarma, el 9 de març, i la segona en el primer gran temporal que va assotar la Comunitat Valenciana. La primera, que integra a tots els departaments del Consell, es va reunir dues vegades al març; la segona, a la qual acudeixen els organismes d'emergències i representants de Presidència, Sanitat, Justícia i Territori, es reuneix de manera periòdica per a analitzar l'evolució de la pandèmia i és ací on Compromís ha reclamat tindre presència amb la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Oltra, i la d'Educació, de Vicent Marzá.

Els líders de les dues principals formacions del Govern del Pacte del Botànic han acordat mantindre vius aquests organismes per a "posar en comú els coneixements competencials de cada departament, amb l'objectiu d'unir la intel·ligència col·lectiva i les diferents mirades que componen aquest Consell plural, al servei dels valencians i valencianes". El primer, explicava Oltra a l'eixida, és la gestió de la pandèmia, parafrasejant a l'equip del president.

La trobada es produeix després d'un mes de desgast públic i de desacords periòdics entre representants del PSPV i Compromís, especialment en qüestions que afecten la vicepresidenta. Primer va ser el pressupost no consensuat, després l'estratègia valenciana de recuperació -un projecte que Puig ha presentat en diverses ocasions i que Compromis i Unides Podem exigeixen conéixer abans de donar el vistiplau com a Govern- i, per a rematar, el comentari de la titular de Justícia, Gabriela Bravo: "O aportes o t'apartes".

Les relacions segueixen un tant fredes, segons explica l'entorn de la vicepresidenta; valoren l'acord però es mostren cauts fins a veure com es materialitza. No obstant això, Oltra, l'única interlocutora dels periodistes aquest dimecres vesprada, responia un "sí" rotund a si el Govern ix reforçat d'aquesta reunió. Mentrestant, en la seu de Compromis, es reunia la comissió de seguiment del Pacte del Botànic, amb representants de PSPV, Compromís i Unides Podem, per a continuar explorant fórmules que acosten l'acord a la sintonia del primer Govern progressista.