El president de Ports de l’Estat rebutja “construir molls per construir-ne”, però afirma que “cal completar l’ampliació” del port de València

Tot queda a casa. Després de cedir la condició d’òrgan substantiu a l’Autoritat Portuària de València (APV) per eximir-se de responsabilitats i d’emetre un informe que considera que la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 referida a l’ampliació nord no ha caducat, el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, ha donat suport dijous de manera explícita l’ampliació nord en un col·loqui organitzat per l’associació d’empresaris i directius logístics Propeller.

A més, Toledo ha sol·licitat ara la substitució del signant del document jurídic i cap de l’assessoria jurídica de Ports de l’Estat, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, com a membre del consell d’administració de l’APV, per posar en el seu lloc Pilar Parra, directora corporativa de l’organisme estatal, just abans de la votació de l’adjudicació de la concessió de la nova terminal.

En aquest context, el president de l’organisme estatal ha posat en valor el paper que tindrà la futura terminal nord en el creixement del port de València, qualificant-lo com una fita “clau” en el repte de la modernització que ha d’afrontar la dàrsena valenciana en els pròxims anys.

Toledo ha participat en el col·loqui organitzat per Propeller València, associació d’empresaris i directius logístics, en què ha abordat la situació i el paper que hauran de fer els ports espanyols en general i el de València en particular en l’era post-COVID. El president de Ports de l’Estat ha estat acompanyat per Pedro Coca, president de Propeller València; i per Aurelio Martínez, president de l’APV.

Martínez, després de presentar el convidat, ha agraït el suport que ha brindat el president de Ports de l’Estat a l’APV “en aquests moments tan complicats”. Martínez, a més, ha subratllat el paper exercit per Toledo: “És una sort que una persona com Paco Toledo estiga al capdavant de Ports de l’Estat en aquests temps d’incertesa”.

Durant la seua intervenció, Toledo ha defensat el projecte de la terminal nord del port de València, emmarcant-lo com un “exemple” en l’estratègia de modernització que ha d’escometre el sistema portuari espanyol. En aquest sentit, Toledo ha incidit que “hi ha un operador que aposta de manera decidida pel projecte, amb una inversió molt forta”, i ha rebutjat “construir molls per construir-ne”. A vegades, ha assegurat, “cal saber dir que no”, en referència a projectes que no tenen una demanda clara darrere: “Ficar-se dins de la mar, doncs sí que és innecessari”, al mateix temps que de manera contradictòria donava suport a l’ampliació de València que implica la creació un nou moll de 135 hectàrees i dos quilòmetres de longitud aigües endins.

En el centre de l’huracà

“Ara com ara, el port de València està en una cruïlla important, està en el centre de l’huracà”, ha reconegut, i ha advertit que “el trànsit no té arrel, i correm el risc de perdre’l com ja ha ocorregut en altres ports”. “O el port de València està en l’onada màxima d’eficiència i competitivitat, o es pararà”, ha afirmat. Francisco Toledo ha recordat sobre aquest tema que “cal completar l’ampliació”, ja que “és una obra que ja està acabada”.

Durant la seua intervenció, el president de Ports de l’Estat ha posat damunt la taula el procés de concentració que està experimentant el panorama marítim mundial, “una situació a què Espanya no és aliena”. Davant aquest panorama, ha reconegut que es donen una “sèrie d’incerteses”, que han d’afrontar-se des de la perspectiva de l’adaptació a aquests canvis i, si és possible, liderar-los: “No podem caure en l’autocomplaença, perquè és el principi del fracàs”.

Francisco Toledo ha afirmat que, després de la caiguda dels trànsits portuaris de l’any passat, ja es pot començar a parlar de recuperació, i ha avançat que per als pròxims deu anys es preveu un creixement anual del 2%. Durant aquest període, Ports de l’Estat preveu rebaixar les taxes un 20% fins al 2030. Segons Toledo, aquesta reducció d’ingressos es compensaria amb l’augment dels trànsits portuaris previstos.

El president de Ports de l’Estat ha posat damunt la taula dues de les eines amb què treballa PE per seguir en el procés de modernització i transformació del sistema portuari.

Ports 4.0

D’una banda, ha esmentat el Fons Ports 4.0, que ha qualificat d’“èxit”, ja que s’hi han presentat més de 500 projectes. “Llançarem una segona convocatòria quan acabe aquesta primera”, ha afirmat. “Pretenem col·laborar amb fons de capital de risc perquè cap dels magnífics projectes que no han entrat en aquesta primera convocatòria puguen desenvolupar-se”, ha avançat.

L’altra d’aquestes grans eines és el desenvolupament del nou Marc Estratègic. Després de desgranar dimensions i criteris d’actuació, ha posat l’accent en la posada en marxa de l’Observatori de la Governança. “Hem d’analitzar què passa al nostre voltant”, ha afirmat, ja que “hem d’anar canviant coses del sistema actual, perquè el món canvia”, una actuació que ha qualificat com a “bàsica”.

Toledo ha posat l’accent, a més, en la sostenibilitat financera de les autoritats portuàries. Per això, ha apostat per augmentar la col·laboració publicoprivada, fer un pressupost efectiu i tindre un Fons de Compensació Interportuari “taxat i alineat amb l’estratègia”. Així mateix, les taxes han d’estar “ajustades a la realitat portuària”, amb inversions “justes i necessàries”.

El president de Ports de l’Estat també ha destacat que la sostenibilitat tindrà un paper molt important en els ports espanyols del futur. En aquest sentit, ha esbossat alguns dels objectius que el 2030 han d’estar implementats en tots els ports, com l’assoliment de l’ISO 14001 per part de totes les autoritats portuàries, el canvi en la taxació de la recollida de residus o la reducció d’un 30% en els consums d’aigua i electricitat.

Per acabar, Francisco Toledo ha instat els ports a “adaptar-se als canvis i a modernitzar-se, innovar, marcar tendències i cooperar i, sobretot, apostar per la sostenibilitat, la sincromodalitat i continuar guanyant competitivitat, una carrera que es guanya dia a dia”.