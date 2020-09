Primerament la Intervenció i ara l’Advocacia: una altra jutgessa dels casos sobre l’F1 a València evidencia el poc interés per perseguir la corrupció

La jutgessa que investigava la compra amb diners públics de l’empresa privada Valmor que va organitzar la Fórmula 1 a València ha decidit arxivar definitivament la causa. La titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de València revela en la seua interlocutòria de sobreseïment, contra la qual ara és possible un recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial, que l’Advocacia de la Generalitat Valenciana “no va mostrar gens d’interés a prosseguir amb la investigació” perquè “no va proposar cap diligència de prova concreta a fer” durant la instrucció. Aquesta actuació dels advocats públics en aquesta causa, que han de barallar per recuperar els diners presumptament malgastats, se suma als informes de la Intervenció de la Generalitat, que van exonerar a Francisco Camps de la causa per la construcció del circuit de Fórmula 1 i l’exconseller Rafael Blasco en el cas Abucasis.

L’operació de compra de Valmor, que es va crear per organitzar els grans premis de Fórmula 1 a València, va suposar l’assumpció de més de 30 milions d’euros de deute privat com a públic. El fiscal Anticorrupció va considerar que podrien haver-se comés uns quants delictes i va presentar una denúncia, així com va obrir dos processos més pels sobrecostos en la construcció del circuit i l’adjudicació del projecte. Amb el temps i durant la instrucció en el jutjat, va canviar el representant del ministeri públic, que també va modificar el criteri inicial fins a arribar a sol·licitar l’arxivament. A aquesta situació cal afegir que el Tribunal de Comptes va desestimar la demanda de reintegrament per abast. Amb aquests arguments i després de revelar-se les poques ganes de l’acusació particular, exercida per l’Advocacia de la Generalitat, i de les altres acusacions, la jutgessa ha decidit confirmar l’arxivament que ja va decretar el mes de març passat.

Així, segons la interlocutòria avançada per Las Provincias, la instructora assenyala que en el termini establit en la Llei d’enjudiciament criminal no es va proposar per cap de les acusacions diligencies de prova concretes a fer, “motiu que porta a pensar que no hi havia interés per les parts acusadores, en aquest cas, a prosseguir activament amb la investigació”, segons consta en aquesta resolució, de data 1 de setembre. I això que l’Advocacia de la Generalitat havia recorregut contra l’arxivament.

La instructora al·lega que no vol dir amb això que la solució proposada i duta a terme respecte a l’organització del Gran Premi de València d’F1 fora l’“única possible”, però sí que la solució propiciada “no semblava ni il·legal ni arbitrària conforme a la jurisprudència reiterada” i que ja va exposar en la interlocutòria de sobreseïment pel que fa al delicte de prevaricació. Per això, confirma la decisió, perquè no veu arguments diferents que la porten al convenciment per a dictar una resolució diferent.

En aquesta causa va arribar a estar investigada l’exconsellera de Turisme, Lola Johnson, membre del Govern d’Alberto Fabra, que va decidir adquirir per un euro una empresa amb un deute milionari.

La falta de diligències en la instrucció per part de l’Advocacia de la Generalitat evidencia que alguns advocats públics no han posat tota la carn a la graella en els diferents casos de corrupció denunciats per Anticorrupció. El mateix passa amb una Intervenció que, en el cas de la Fórmula 1, va concloure que “no es va produir perjudici econòmic” en una infraestructura que encara es continua pagant en l’actualitat. El mateix interventor que va desmuntar el cas del circuit de la Fórmula 1 va ser interventor delegat quan es va construir en l’etapa del PP.

Però la jutgessa no és l’única que ha retret a l’Advocacia de la Generalitat la seua poca implicació en la investigació de casos de corrupció amb crebant per a les arques de la Generalitat. El sindicat CGT, que ha abanderat processos penals pel saqueig de Canal 9 o l’escàndol de l’Institut de Restauració (Ivacor), ha denunciat en ocasions constants aquesta actitud dels advocats amb sou públic. “Fins que no vam pressionar en la premsa, l’Advocacia no va decidir acusar en una causa per corrupció”, van arribar a denunciar des del sindicat. “No s’ha prioritzat la lluita contra la corrupció en aquest departament”, lamenten en CGT.