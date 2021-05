El PSPV-PSOE demana que s'investigue el viatge a Madrid de l'alcaldessa de Benicàssim a la celebració de la victòria de Díaz Ayuso

El portaveu del PSPV-PSOE de Benicàssim, Miguel Alcalde, demana que “s’investigue el viatge de l’alcaldessa de Benicàssim a Madrid per esclarir els motius i esbrinar si es va saltar el tancament perimetral de la Comunitat”. Vuit regidors de l’oposició han signat un escrit presentat davant la Subdelegació del Govern de Castelló exigint respostes. La polèmica naix després de la publicació d’unes imatges on es veu a l’alcaldessa, Susana Marques, i a una regidora, Rosa María Gil, a la capital celebrant la victòria d’Isabel Díaz Ayuso en les eleccions autonòmiques.

L’equip socialista assegura que ha rebut queixes per part de la ciutadania i de funcionaris de l’ajuntament preocupats pels possibles contagis que es puguen derivar d’este viatge. “Després de patir la pandèmia i les restriccions, amb el perjudici econòmic que ha suposat per un municipi turístic com és Benicàssim, estes imatges són inacceptables. Els càrrecs públics han de ser exemplars amb el seu comportament”, insisteix Miguel Alcalde.

“Mentre els veïns han acatat totes les restriccions durant l’últim any, l’alcaldessa sembla que pensa que s’ho pot saltar”, denuncia el portaveu socialista. Amb l’escrit presentat davant la Subdelegació del Govern de Castelló, els vuit regidors “volem conéixer si hi havia una raó ineludible per la qual Marques havia d’estar a Madrid, de no ser així, exigim a la subdelegada que actue en conseqüència per millorar la imatge pública dels polítics del nostre municipi”, explica Alcalde.

“Els veïns i les veïnes de Benicàssim mereixen unes representants públiques que actuen en conseqüència amb les restriccions vigents al municipi”, insisteix el portaveu socialista. A més, afig, “este viatge ens afecta a tots, ja que hem portat a terme molts sacrificis per a aconseguir les bones dades de la Comunitat Valenciana”.