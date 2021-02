El PSPV trau de les inversions participatives el primer pla per a controlar l’impacte del port de València

La regidora socialista de Participació i Acció Veïnal, Elisa Valía, té previst donar a conéixer dijous a les 10.00 hores les propostes ciutadanes que han passat la fase d’estudi de viabilitat dels pressupostos participatius Decidim València i que, per tant, se sotmetran a la votació final. Els que més suports reben seran els que s’executaran fins a cobrir el pressupost total de 8 milions d’euros.

Entre els projectes, finalment no s’inclourà el primer pla de control sobre l’impacte global del port de València tant a la ciutat, com a les platges i en la qualitat de l’aire.

Com va informar elDiario.es, la Regidoria de Platges i de Qualitat Acústica i de l’Aire, que dirigeix Giuseppe Grezzi, a petició de les entitats veïnals pròximes al promotor de la proposta que va obtindre més suports en la primera fase del procés participatiu, consistent en el desmuntatge dels dics de l’ampliació nord, va acordar transformar aquest projecte en el pla de control esmentat.

No obstant això, fonts de Participació han descartat l’entrada d’aquesta proposta en la fase final de votació perquè consideren que no es pot modificar un projecte mitjan procés perquè tinga viabilitat, ja que suposaria una perversió d’aquest. A més, han insistit que no té res a veure el desmuntatge dels dics amb un estudi d’impacte del port: “No ens oposem que la Delegació de Platges faça els estudis que considere, ho pot fer amb el seu pressupost de manera directa, però no es pot incloure en un procés participatiu que ja s’havia iniciat”.

Tot i això, hi ha hagut exemples de projectes que finalment no s’han executat com s’havien plantejat en la proposta inicial, com ara les conversions en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament o del carrer de Colom, si bé és cert que tots dos projectes són competència directa del consistori. En el primer cas, s’ha fet una conversió en zona de vianants parcial i en el segon, un pla de pacificació pel qual s’ha donat prioritat al transport públic.

L’objectiu de la reconversió de la proposta vencedora del Decidim València era que no caiguera en sac foradat, tenint en compte que l’Ajuntament de València no té competències directes per a executar el desmuntatge dels dics de l’ampliació nord, cosa que depén de l’Autoritat Portuària de València (APV).

El regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, ha afirmat que si finalment la proposta replantejada queda descartada, tractarà d'aconseguir els diners per a portar avant el pla de control del Port "en la negociació dels pressupostos per a l'any pròxim, ja que la petició veïnal és, més que raonable, urgent i molt necessària".

El portaveu de la Comissió Ciutat-Port, Pau Díaz, plataforma integrada per diverses associacions veïnals i ecologistes que ha donat suport la proposta que va ser vencedora de Decidim València, va avalar la iniciativa quan va assegurar que pot ser “una eina molt útil que ajude a visibilitzar els problemes que genera el port en el medi ambient i que, per tant, supose un argument més per a assolir l’objectiu final, que no és altre que paralitzar l’ampliació del port de València i desmuntar els dics de recer que tant estan perjudicant les platges”.