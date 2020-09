À Punt augmenta el pes dels informatius per recuperar l’audiència a la tardor

La radiotelevisió pública valenciana À Punt ha presentat dilluns la graella de continguts per a la temporada tardor-hivern coincidint amb l’arrancada del curs escolar. L’ens vol posar en valor els seus treballadors i afermar l’audiència que va arribar amb la pandèmia, però sembla que ha desaparegut durant l’estiu, amb un augment de la producció pròpia en ràdio i televisió i una aposta clara per l’actualitat informativa.

El director general, Alfred Costa, ha presentat dilluns amb la directora d’Informatius, Raquel Ejerique, i el responsable d’Esports, Ricard Cobo, les novetats de programació. La temporada de tardor serà el primer examen del director, incorporat la setmana que es va declarar l’estat d’alarma, i mesurarà si el seu model de televisió –aplaudit per uns per allunyar-se d’una televisió elitista; criticat per altres per populista– quadra amb la societat valenciana o no. Costa ha reivindicat la utilitat del servei públic de televisió com un puntal de l’estat de benestar i per fer-ho s’ha recolzat en la faena dels equips informatius durant la pandèmia. La cobertura diària, les anàlisis, les connexions en directe i el servei de senyal pool per a altres mitjans han situat els informatius d’À Punt en les seues millors xifres, ja que ha arribat al 8% d’audiència.

L’aposta clara de la televisió i la ràdio és la producció informativa, amb un increment de la cobertura, de connexions en directe, última hora i la creació d’un espai diari d’informació comarcal de mitja hora de duració, amb l’objectiu de vertebrar el territori. El projecte en què Ejerique s’ha bolcat arrancarà divendres a la nit, amb una entrevista al ministre de Transports, José Luis Ábalos. Es tracta d’A la Ventura, presentat per Marta Ventura, que cedeix el cognom per conduir un programa de debat periodístic sobre l’actualitat setmanal. El nom i el projecte recorden certs espais de la Sexta com Liarla Pardo o La Sexta Noche, una anàlisi informativa amb pluralitat d’opinions una mica més informal que altres espais. “Estrenem una temporada amb més finestres per a l’última hora, nous programes d’informació i debat, impuls a les connexions en directe, avanços informatius i més informació esportiva. La pandèmia ens ha confirmat que la ciutadania demana notícies de proximitat, en valencià i en actualització constant. Per això, des de setembre ampliem informatius en la ràdio, que suposen ja, juntament amb la informació esportiva, el 45% de la graella”, ha indicat Ejerique. En la ràdio, la producció pròpia s’incrementarà fins a arribar a 60% que marca la llei. Tornant a la pantalla, el magazín matinal que presenta Clara Castelló es mantindrà i tornarà al plató de televisió, des d’on s’emetrà també en la ràdio i en el web.

Pel que fa a l’entreteniment, la graella manté les franquícies que han funcionat per a l’audiència i suma tres productes nous relacionats amb el turisme: Loving Comunitat Valenciana, Cara o creu i El meu lloc al món, amb l’objectiu que la producció pública servisca d’impuls a un sector que s’ha vist afectat fortament per la crisi. I en cultura, Plaer de ma vida, el programa de literatura que es manté, donarà pas a altres propostes a l’octubre.

El finançament és una preocupació constant en un ens que viu de fa pocs anys i es va construir sobre les restes d’una radiotelevisió que va passar els últims dies en l’època de les retallades. Alçar la infraestructura i adaptar-la al salt tecnològic és una dificultat amb què encara es topen els responsables d’À Punt. “Demanem a les institucions que ens donen suport amb allò que calga”, ha reclamat Costa en referència al pressupost que està en elaboració, mentre que Ejerique ha assenyalat que “cada euro que entre anirà a informatius”. “Haurem de ser incòmodes, perquè no treballem per a ningú, treballem per a tots”, comentava la responsable, i indicava que el seu objectiu no és ser un gabinet de premsa governamental.

Com ha recordat el director general, aquest trimestre s’han d’abordar canvis legislatius importants per a À Punt Mèdia més enllà del pressupost. En les Corts Valencianes es negocia una modificació de la llei per a, entre altres qüestions, modificar el requisit que el cost de personal no supere el 30% del total de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, o el contracte programa, que regula els criteris del servei públic i venç l’1 de gener. Si el president del Consell Rector, Enrique Soriano, decideix abandonar la Corporació, com ha deixat caure alguna vegada, s’obriria un nou front. D’antuvi, Soriano compareixerà dimecres en la comissió de Radiotelevisió Valenciana en el parlament autonòmic.