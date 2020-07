Un responsable econòmic d’RTVV en el judici a l’exdirector general pels contractes amb José Luis Moreno: “Ens va semblar bast i poc subtil”

L’exdirector general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) José López Jaraba s’ha assegut dijous en el banc dels acusats en el judici pels contractes presumptament irregulars signats amb la productora del ventríloc José Luis Moreno. Uns quants rostres coneguts de l’última època en el poder del PP valencià, com l’exconsellera i exdirectora de la televisió pública Lola Johnson o l’exdirectora general d’RTVV Rosa Vidal, han declarat com a testimonis davant la secció quarta de l’Audiència de València. La Fiscalia no acusa Jaraba, però l’Advocacia de la Generalitat li demana una pena de set anys de presó i una responsabilitat civil d’1,38 milions d’euros pels presumptes delictes de prevaricació, frau i malversació, mentre que el sindicat CGT, que exerceix l’acusació popular, sol·licita huit anys de presó i 20 d’inhabilitació.

La televisió autonòmica valenciana va reconéixer a la productora Alba Adriática, propietat de José Luis Moreno, un deute d’1,7 milions d’euros per la coproducció de la sèrie Planta 25. L’any següent va signar un contracte amb la mateixa productora per la cessió de drets d’emissió de la sèrie De un tiempo a esta parte,pel mateix import del deute. Tots dos programes, segons l’informe fet per l’empresa Taxo, s’haurien pagat per un valor totalment fora de mercat, en concret amb uns sobrecostos d’1,9 milions d’euros.

López Jaraba ha explicat que l’equip de direcció va desestimar la via judicial per a reclamar l’import inicial i va optar per contractar el segon programa “per compensar aquest deute”. “Jo tenia la certesa que aquest contracte estava perfectament testat”, ha defensat l’exdirector general d’RTVV, que ha assegurat que després del seu nomenament va crear un equip format, entre altres, pel director financer i per un interventor per contrarestar la “maror política” i la “pressió mediàtica” que planava en aquella època sobre la televisió autonòmica. “Si faltava una signatura, el director general no signava”, ha assegurat López Jaraba.

L’acusat ha negat que coneguera el productor José Luis Moreno i ha assegurat que es va limitar a signar un contracte que tenia el vistiplau de l’interventor i de la comissió delegada de la Junta Central de Compres. López Jaraba s’ha reivindicat com l’“únic director general d’RTVV de la història que ha minorat el deute d’un canal públic” i ha reconegut que la cadena pública, tancada abruptament pel Govern d’Alberto Fabra, tenia una “crisi de reputació tremenda”.

El sotsdirector de la cadena J. H. S. ha assegurat que els episodis de la sèrie De un tiempo a esta parte es van emetre a una hora intempestiva, perquè el contingut “no era apropiat”. El testimoni ha explicat que en el programa deien “Bona nit Castella-la Manxa” (havia sigut emés prèviament en la televisió castellanomanxega) i ha recordat que no tenia cap informe justificatiu. Un altre testimoni, l’excap de secció de coordinació econòmica J. M. J. O. ha declarat que les comissions de contractació eren un “paperot” per a donar cobertura a unes compres “en un intent bast que fora transparent”. “Ens va semblar bast i poc subtil”, ha postil·lat. L’exresponsable econòmic de la cadena ha mostrat reserves pel fet que l’import del deute inicial i dels programes contractats fora el mateix (“en aquesta vida ni els bessons són idèntics”, ha dit) i ha resumit la seua experiència en RTVV: “La gestió en els 26 anys va ser nefasta”.

L’exconsellera i exdirectora de la televisió pública Lola Johnson ha defensat que es va complir “perfectament” el procediment. “Era la millor solució que vam trobar en aquell moment, vam decidir que era millor aquesta solució, al final reporta la mateixa quantitat que ens deu a TVV en minuts d’emissió en comptes de diners”, afirma Johnson. El tècnic auditor de la Sindicatura de Comptes, l’organisme públic que va detectar la presumpta irregularitat inicialment, ha recordat que “ni es va fer publicitat ni va haver-hi concurrència”. L’advocada Rosa Vidal, exdirectora general d’RTVV, ha declarat a penes uns minuts.

Els perits designats pel jutjat han argumentat que “els materials que es diuen que s’han contractat [per a la producció de la sèrie] no es corresponen amb el producte final” i han dit que “crida poderosament l’atenció que una productora amb trajectòria professional oferisca un producte artístic que no està a punt ni per a emetre”. Un altre perit de la defensa de Jaraba, que també va ser contractat en el cas dels contractes amb la productora Triskel, ha defensat, per contra, que va ser “una bona compra objectivament”. Els costos poden ser baixos, però després els drets d’emissió es poden vendre amb plusvàlua, ha conclòs el perit. Divendres se celebrarà l’última sessió del judici.