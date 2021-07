“S’ha arribat ja a un acord amb més de 300 dels 350 veïns propietaris de terrenys per a la planta solar de Xiva, i ells volen vendre”

La transició de model energètic està provocant friccions entre els promotors de la nova tecnologia ‘verda’ i els habitants dels territoris on es construiran. Contra la sostenibilitat d’aquestes energies renovables (solars i eòliques, entre altres) s’esgrimeix l’impacte que tenen sobre els espais, tant mediambiental com paisatgístic. Un dels projectes assenyalats és la macroplanta solar projectada a Xiva, que ocuparà 420 hectàrees de devesa, i que ha tingut el rebuig de part de la societat local. No obstant això, l’empresa impulsora, Falck Renewables, defensa un projecte que assegura que serà una de les plantes més modernes del país i podrà generar l’equivalent a l’energia que consumeixen 80.000 llars en un any.

Juan Antonio Blanco, director de desenvolupament de negoci de Falck Renewables, contesta a les preguntes d’elDiario.es, que ha demanat que li siguen enviades a través d’un qüestionari.

El projecte de la planta fotovoltaica projectada a Xiva ocuparia unes 420 hectàrees i les protestes que es produeixen des de la localitat se centren en el fet que amenaça d’arrasar “milers de garroferes centenàries”. Quin serà el futur d’aquest patrimoni natural si es desenvolupa aquest projecte?

Falck Renewables té com a senyal d’identitat la sostenibilitat i el respecte a l’entorn en què ens instal·lem. Així s’ha demostrat en les nostres plantes ara en funcionament d’Europa i els EUA. El disseny del projecte fotovoltaic de Xiva és compatible amb la conservació de qualsevol tipus de figura de protecció, Arbre Monumental o Arbreda Monumental i entorn natural, que s’haja aprovat per les administracions competents. Hi ha unes desenes de garroferes perfectament identificades i s’han tingut en compte en el disseny per evitar-les i mantindre una servitud de protecció. Fins i tot es planteja incrementar el nombre d’exemplars d’aquesta espècie. Efectivament, el futur del patrimoni natural i el de la producció d’energia sostenible, verda i neta que no afecte negativament el planeta van clarament de la mà i implica un enteniment intrínsec en això, sense el qual qualsevol desenvolupament industrial seria insostenible.

Consideren que el projecte planteja el mínim impacte possible en l’entorn perquè se’l puga anomenar energia renovable?

L’activitat principal de Falck Renewables és la construcció i el desenvolupament de les seues pròpies instal·lacions de generació d’energia renovable a escala nacional i internacional. Energia renovable, verda i neta que dona suport a l’assoliment dels ODS i es compromet en essència amb el compliment de l’agenda 2030. L’empresa inverteix directament en els projectes que desenvolupa i, una vegada construïts, els opera durant tota la seua vida útil (35 anys), mantenint una relació de col·laboració de llarg termini amb les comunitats locals en què s’implanta i creant valor a través de programes de desenvolupament social, econòmic i mediambiental. Per a nosaltres, la construcció de plantes d’energia renovable s’adapta el màxim possible als paràmetres de construcció sostenible i d’integració en el terreny en què se situen. Per fer-ho, es posen en marxa diverses iniciatives, consensuades amb la població en la majoria de les intervencions, per facilitar aquest procés d’integració. Un bon exemple n’és el cas de l’agrivoltaica. Aquest sistema agrivoltaic es diferencia del fotovoltaic convencional perquè aporta nombrosos avantatges, com una nova vida a l’activitat agrícola, la creació d’ocupació induïda i local i l’aprofitament de la riquesa del sòl.

Des del Govern s’ha manifestat que, com a requisit previ, hi hauria una declaració d’impacte ambiental. Quin creuen que en serà el resultat segons la seua perspectiva?

Estem en el procés d’estudi i resolució posterior de la declaració d’impacte ambiental –tràmit habitual per a qualsevol projecte d’aquestes característiques–, entre altres permisos finals i previs a la fase de construcció. La declaració d’impacte ambiental o DIA, com saben, s’estableix com a norma dins del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, en què s’obté un pronunciament de l’autoritat competent de medi ambient. Es determina, doncs, respecte dels efectes ambientals previsibles, la conveniència de fer l’activitat projectada i les condicions que han d’establir-se amb vista a la protecció adequada del medi ambient i els recursos naturals. Tot això, com es pot imaginar, està previst en les previsions del model de negoci i quedarà recollit en la resolució d’aquesta avaluació.

Altres projectes que s’han presentat també en altres localitats valencianes plantegen els anomenats parcs ‘agrofotovoltaics’, que combinen els cultius amb aquestes instal·lacions. La seua empresa té en compte aquest tipus d’execució de parcs?

Efectivament, com he indicat anteriorment, l’estratègia agrivoltaica consisteix a compatibilitzar la generació d’energia solar i l’agricultura en una mateixa zona. El projecte inclou la instal·lació de fileres de mòduls fotovoltaics intercalats amb cultius d’espècies locals, aromàtiques i/o medicinals que fomenten la pol·linització, entre altres actuacions encara per definir, sempre d’acord amb l’anàlisi de l’entorn i les necessitats dels veïns, de la mà de la comunitat agrícola local. Un exemple de l’enfocament agrivoltaic de la casa el constitueixen les plantes de Mezzanelle , Cerro i Ripa d’Api (a Itàlia), on estem desenvolupant projectes integrats de fotovoltaica i oliverars molt ben acollits.

Com és la relació amb els venedors dels terrenys on es projecta la construcció de la planta?

Tenim una relació molt pròxima amb els propietaris dels terrenys en què s’implementarà aquesta planta. S’ha arribat ja a un acord amb més de 300 dels 350 veïns propietaris, en unes condicions que van més enllà de l’opció inicial que va plantejar l’empresa d’arrendar, perquè els veïns preferien vendre, atés el rendiment tan escàs que obtenen. Així ho hem fet, doncs, responent a les necessitats i les preferències d’aquests veïns.

Quines altres compensacions econòmiques aconseguirà la societat en cas que es duga a terme la construcció d’aquesta infraestructura?

Tenim tot un plantejament de sostenibilitat i benefici a la comunitat que inclou els aspectes destacats següents. Invertim directament en els projectes que desenvolupem i, una vegada construïts, els operem durant tota la seua vida útil, mantenint una relació de col·laboració de llarg termini amb les comunitats locals. La nostra filosofia es basa a redistribuir el valor que generem a través de dotacions anuals a la societat civil i a les associacions veïnals, de manera totalment independent de partits polítics. Falck Renewables té com a senyal d’identitat, en totes les zones on du a terme els seus projectes, la implantació de programes enfocats al desenvolupament sostenible local, a través de mesures econòmiques, socials, culturals, formatives i mediambientals. Durant el període de construcció es generaran 500 llocs de treball i una desena al llarg dels 35 anys de vida útil de la instal·lació. A més, la companyia, en col·laboració amb els organismes i les institucions locals, donarà suport a un consorci local per a aconseguir el màxim rendiment agrícola dels terrenys en què s’implante la instal·lació fotovoltaica. Això suposarà una revaloració del sòl alhora que permetrà la creació de llocs de treball estables durant 35 anys dedicats al cultiu i l’explotació agropecuària. La planta suposa una aportació de més de 4 milions d’euros en concepte d’impost d’instal·lacions, construccions i obres a l’Ajuntament. Durant 35 anys, cada any es pagaran en concepte de béns immobles i activitats econòmiques més de 600.000 euros anuals. Amb una inversió de 110 milions d’euros, la planta de Xiva a València destacarà per l’eficiència i la sostenibilitat, serà una de les més modernes del país i podrà generar l’equivalent a l’energia que consumeixen 80.000 llars en un any. Per tot això, creiem que el nostre projecte a Xiva convertirà aquesta localitat en referència d’instal·lació fotovoltaica que proveeix d’energia sostenible, verda, neta i 100% renovable el nostre país.