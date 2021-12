Successió en les Corts Valencianes: els equilibris en Compromís arran de la dimissió de Fran Ferri

L'eixida del portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, que es formalitzarà la primera quinzena de gener, deixa els 17 diputats amb l’elecció de qui serà el seu cap visible l’últim any de la legislatura.

A qui ha sigut representant de la formació els últims 10 anys i portaveu des de fa sis el substituirà com a diputat Paco García Latorre, actualment regidor a Llíria i assessor de Presidència en les Corts Valencianes. Latorre va ser diputat la legislatura passada i va ser elegit en les primàries de la formació com a número 10 per València per a la candidatura autonòmica. Graduat en seguretat i ciències policials a la Universitat Jaume I de Castelló, és funcionari de carrera en excedència a l’Ajuntament de Llíria, on treballava com a Policia Local. La legislatura passada va ser l’encarregat d’impulsar la Llei de policies locals de la Comunitat Valenciana.

Latorre és des de 2007 coportaveu d’Iniciativa-Compromís, la branca del partit que lidera Mónica Oltra, i la seua entrada suma un diputat més d’aquesta força en les Corts Valencianes. Ferri milita en Més Compromís, antic Bloc, que contínua tenint majoria en el grup parlamentari. Aquest sector considera que el pròxim portaveu parlamentari ha de respondre a aquesta relació de forces, tot i que el síndic, encara, assenyala en una entrevista amb elDiario.es que el representant ha de decidir-se entre tot el grup i generar consens. “Crec que [en l’elecció] s’ha de produir aquest diàleg, s’ha de parlar, i els 17 diputats han d’asseure’s i decidir qui ha de ser el portaveu. És important que siga així, perquè serà el portaveu dels 17. Estic segur que els meus companys seran responsables”, apunta Ferri.

Un dels noms que més sonen per a la successió és el de Vicent Marzà, conseller d’Educació, Cultura i Esport. Però quan es parla del conseller Marzà no és només a la seua veu a què es remet, sinó també a la de Papi Robles, secretària general de Més a València i parlamentària de la seua màxima confiança. El conseller, preguntat dimecres per la qüestió, reiterava que és una decisió del grup parlamentari i que ell està centrat en la conselleria que dirigeix. Farà “el que diga el grup parlamentari” i, si es planteja la possibilitat: “Quan arribe aquest moment, parlarem”. La primera reunió del grup parlamentari es farà l’11 de gener.