Traslladat el comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta que va parlar en una reunió de "partir-li les cames" a l'alcaldessa

La direcció general de la Guàrdia Civil ha traslladat de manera forçosa el comandant de Paiporta, Eduardo Aranda, després de publicar eldiario.es els àudios en els quals proposa "partir-li les cames" a l'alcaldessa del municipi valencià, Isabel Martín. La pmateixa directora general de l'institut armat, María Gámez, va ordenar aquest dijous l'obertura d'una informació reservada sobre el comandament pel malestar generat després de la revelació dels enregistraments, en els quals també parla de "rebentar l'Ajuntament".

la nova destinació del comandant Aranda serà la Comandància de València, en concret la caserna de Patraix. Allí ocuparà a partir d'aquest dilluns 20 de juliol una plaça vacant de comandant, segons han confirmat fonts de l'institut armat. Les mateixes fonts no han volgut precisar quines seran les noves comeses del comandant Aranda. El seu lloc és provisional, mentre es desenvolupa la investigació oberta en fer-se públics els enregistraments.

Els enregistraments publicats per eldiario.es han provocat una tempesta política i han molestat en gran manera tant en Compromís, partit en què milita Isabel Martín, com en el PSOE. De fet, el senador de la coalició valencianista, Carles Mulet, ha sol·licitat la compareixença de María Gámez i el diputat Joan Baldoví ha presentat una bateria de preguntes. Gámez en 24 hores ha obert una investigació i l'ha apartat de la companyia de Paiporta, on dirigia més de 300 guàrdies.