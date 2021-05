El tresorer de Vox a València sobre el camuflatge de despeses electorals després d’un míting d’Abascal: “Ja ho hem fet en ocasions anteriors”

Les presumptes irregularitats en el finançament de Vox ja estan en mans del Tribunal de Comptes. Aliança Cívica, un partit acabat de crear, ha enviat una ampliació de la seua denúncia inicial contra la formació d’extrema dreta a la Fiscalia del Tribunal de Comptes, en què recull abundant documentació subministrada per antics càrrecs, incloent-hi converses de WhatsApp i correus electrònics.

En un dels missatges, una antiga treballadora de la seu a València es dirigeix al tresorer i secretari de la formació a la capital valenciana, l’empresari i militar José Pedro Martínez Carrión, per advertir-lo del pretés camuflatge de despeses que haurien quedat fora del pressupost aprovat per a la campanya a les eleccions autonòmiques del 2019 per la Junta Electoral Central. Aquestes despeses s’haurien abonat mitjançant donacions, assegura la denúncia davant el Tribunal de Comptes.

En les converses de WhatsApp “s’incideix” en el fet que aquesta mecànica ja s’havia usat “en ocasions anteriors”. La campanya electoral a València va comptar amb la visita per a un míting de campanya del líder de Vox, Santiago Abascal, celebrat el 7 de novembre de 2019. “Des d’ara i d’ara en avant no podem gastar ni un sol euro més, fins que sapiem l’arqueig de caixa (...) més el que traguem del dia 7 i sobrequotes”, diu el missatge incorporat a la denúncia.

En una altra conversa entre els mateixos interlocutors mantinguda el 9 de novembre, l’endemà passat del míting d’Abascal, figura el text següent: “L’efectiu del nostre material vam obtindre donacions per import de 1.329,65€. Paco de Russafa ens dona un donatiu per la venda del seu material de 1.000€. Total donacions: 2.329,65€”.

Les quantitats, segons la denúncia d’Aliança Cívica, “coincideixen amb exactitud” amb les registrades en la pretesa caixa B per a ingressos en metàl·lic sota el concepte de “donatius marxandatge - M. Abascal”. “Es confirmaria una vegada més que gran part d’aquest efectiu es destinava a despeses no declarades durant les campanyes”, afirma l’escrit d’ampliació de la denúncia.