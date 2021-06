Un equipo de arquitectos propone recuperar el Paseo València al Mar con una plaza porticada de entrada a El Cabanyal

"Detrás de la estación de Serreria hay dos manzanas con edificios muy degradados y naves en muy mal estado donde se podría crear una plaza porticada como el gran espacio peatonal de El Cabanyal, que se conecaría con el resto del barrio y con la playa".

Así explica Julio Gómez-Perretta a elDiario.es el proyecto del Paseo València al Mar incluido en el Estudio de Movilidad de Valencia y su Área Metropolitana (EMVAM) que presentó este martes en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valància (CTAV).

Perretta, del despacho Perretta Arquitectura, afirma aborda de forma integral el conjunto de tráficos públicos y privados en el ámbito del Área metropolitana de Valencia.

Según las conclusiones, el objetivo primordial de la propuesta es "resolver de forma eficiente la movilidad integral dentro del área metropolitana de Valencia, entendiendo eficiente como un concepto que engloba rapidez, plurifuncionalidad, flexibilidad y sostenibilidad (tanto en el plano energético como en el plano acústico, social, etc.)".

En un análisis de la evolución de Valencia y su área metropolitana y su situación actual, se ha considerado que los principales problemas son: "la falta de eficiencia del transporte público metropolitano y urbano en trazado de circuitos, frecuencia, intermodalidad, precios y duración de trayectos, la falta de fluidez del transporte privado, especialmente en su interacción con el centro histórico y con el aparcamiento, y de forma más acusada en los trayectos de origen metropolitano, y la implementación de una red extensa de carriles bici para la movilidad alternativa (urbanos y metropolitanos) que sean seguros y a su vez no bloqueen el tráfico rodado". Como alternaivas, propone diferentes remodelaciones de la red de buses urbanas e interurbanas y la creación de un billete único de transporte público para la zona urbana y otro único para el ámbito metropolitano, entre otras soluciones.

El estudio incorpora una propuesta pormenorizada de ciertos puntos clave de la ciudad, como es el final de Blasco Ibáñez generando una plaza que centro el foco de la actividad de El Cabanyal, la remodelación de La Alameda retirando el aparcamiento en superficie, generando una gran estación intermodal y un túnel y aparcamiento subterráneo de gran capacidad, el desvío del carril bici de Colón a Cirilo Amorós, creando en paseo peatonal y de bici que se relaciona con el Mercadode Colón o el resto de túneles que liberan la circulación en superficie para ganar espacio público de calidad.

Sin embargo, lo más llamativo del estudio al que el despacho ha dedicado más de tres años es la recuperación del mencionado proyecto del Paseo València al Mar. El documento destaca que la propuesta encaja la protección que el Ministerio de Cultura otorgó a la trama urbana del barrio.

"Este debe de ser ahora el marco en el que se muevan las propuestas actuales y es el que hemos adoptado. Sin embargo, no nos resignamos tampoco a que el Paseo València al Mar tenga un final tan dramáticamente anti-urbano, chocando contra el eje de la Calle Serrería y la Estación de El Cabanyal. Pero también pensamos que la trama urbana de El Cabanyal podría admitir y seguro agradecer la creación de un espacio público de ciertas dimensiones, esto es, la plaza porticada que pudo tener si su creación hubiera correspondido a la habitual y no a la simple acumulación de caseríos. Por eso proponemos la creación de ese nuevo espacio público, esa plaza porticada con no mas de cuatro alturas, en la cuadra formada entre la Calle de Serrería y la Calle Luis Despuig", reza el estudio.

Además, añade que "se trata de unas edificaciones en un estado casi ruinoso y de relativamente poco valor patrimonial y sus habitantes podrían ser realojados en el perímetro construido en torno a la Plaza. Con esta actuación, además de dar valor al propio Cabanyal, terminamos de forma más digna el Paseo València al mar".

"Desde el nuevo espacio urbano creado que podría llamarse la Plaza Mayor del Cabanyal, la transversalidad hacia el mar debería hacerse con precisión de cirujano, de la mejor manera para crear itinerarios peatonales y ciclistas que llegaran hasta la playa. El tráfico de vehículos debería de canalizarse hacia la Avenida del Mediterráneo, a espaldas del mercado del Cabañal, una edificación que adquiriría un mayor protagonismo por su cercanía con la Plaza", concluye.

Gómez-Perretta asegura que se trata de un estudio totalmente independiente a cuya presentación estaban invitados todos los grupos municipales del Ayuntamiento y que ya se ha presentado a representantes de alcaldía. Al acto aasistieron la concejala de Participación Ciudadana, Elisa Valía, y el edil del PP, Carlos Mundina. Además, el responsable del trabajo tiene previsto exponérselo también al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.