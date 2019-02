La RAE elude decidir sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución porque no es "urgente"

La RAE no estudiará el próximo jueves el informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución porque, según ha declarado en una entrevista con Efe su director, Santiago Muñoz Machado, están atrasando el estudio y votación debido a que el Gobierno se lo pidió "sin ninguna urgencia"

"Emitiremos el informe cuando crea el Gobierno que es necesario ponernos a ello. Ahora no estamos recibiendo ninguna presión para que lo emitamos rápidamente", ha señalado Machado. Este, asimismo, apunta que otra de las razones por las que este informe no ha sido debatido todavía es que los académicos tienen "muchos temas que tratar que son muy importantes para la RAE, como las características que debe tener la 24 edición del Diccionario", que les ha ocupado ya tres plenos.

Por otro lado, cree que hay algunas propuestas que están en el programa de los gobernantes "que luego se rectifican o se modulan o jerarquizan y no son tan urgentes como al principio parecieran". En la actualidad no hay ninguna reforma constitucional a la vista, "y la cuestión lingüística no parece que vaya a ser el motor de ella".

El "momento crítico" de la RAE

El director de la RAE ha avanzado que se reunirá el próximo viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento que reconoce que no es el mejor para abordar los "momentos críticos" que atraviesa la institución que dirige desde el punto de vista económico, después de que el Congreso haya rechazado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Y es que Muñoz Machado confiaba en que se aprobaran las cuentas del Estado para que en su tramitación parlamentaria se pudiera introducir a través de alguna enmienda una subida en la partida destinada a la RAE, tal como "tenía hablado con miembros del Gobierno".

Ahora, "eso no va a ser posible y habrá que buscar alguna alternativa que el Gobierno encontrará", ha dicho el director de la Academia de la Lengua, que se ha mostrado de acuerdo con el ministro de Cultura, José Guirao, en que es necesario un proyecto viable para la institución, en el que se acomoden los gastos a los ingresos.

"Eso es lo que haría cualquier buen padre de familia: no gastar más de lo que tiene. El problema es cuánto debe tener esta familia de la lengua, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo". Porque, dice Muñoz Machado, él no encuentra ninguna cosa de la RAE que sea "prescindible".

"Es una cuestión de Estado, y no cualquier cuestión de Estado, sino la más relevante en el orden cultural de España", ya que no hay ninguna institución cultural en el país que tenga tanta relevancia en el mundo, ha dicho su director, que ha destacado el poco dinero que gasta.

Tras tomar posesión el pasado 10 de enero de su cargo, Muñoz Machado reconoce que hay preocupación entre los académicos, aunque está convencido de que, a pesar de los "momentos críticos" que atraviesa la academia, no tardarán en ver la luz al fondo del túnel.