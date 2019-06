Festival Tercera Setmana

Tercera Setmana, el festival internacional d’arts escèniques, arriba a Castelló amb una programació centrada en les companyies valencianes i amb diverses estrenes absolutes. Espectacles de carrer, obres per a públic infantil, intervencions urbanes i teatre per a adults en un programa variat en què destaquen obres com ‘El bramido de Düsseldorf’, de la companyia uruguaiana Marea; ‘Celebraré mi muerte’, de Teatro del Barrio; ‘Los limones, la nieve y todo lo demás’, de Matarile; ‘La Resistencia’, de Buxman Producciones; i ‘Flam’, de la Companyia FFF.

ON? Teatre Principal de València, Centre del Carme i altres espais de la ciutat de València

QUAN? Del 6 al 15 de juny

https://www.tercerasetmana.com/