El Gobierno iniciará los trámites de expulsión de 15 de los 629 migrantes que llegaron en el Aquarius a Valencia

Este miércoles finaliza el permiso de 45 días otorgado por el Gobierno a los 629 rescatados por el Aquarius. Durante este plazo, los migantes han tenido tiempo para realizar los primeros trámites con el objetivo de quedarse de forma legal en la Unión Europea. La mayoría, 608, han decidido solicitar asilo, mientras el resto ha descartado esta opción por lo que, según ha confirmado Interior, se le aplicará la Ley de Extranjería en función de sus circunstancias particulares.

Del total de 21 personas que no han solicitado protección internacional en España, Interior iniciará los trámites de expulsión en el caso de 15 migrantes, una cifra que incluye mayores de edad y los menores a su cargo, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a eldiario.es. La apertura de su expediente de expulsión no supone que vayan a ser expulsados de forma inmediata, sino que, finalizado su permiso de estancia legal, pasan a encontrarse en situación irregular por lo que, si son localizados por la Policía Nacional, podrán ser encerrados en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y posteriormente deportados, siempre que los acuerdos con sus países de origen lo permitan.

Las otras seis personas que no han solicitado asilo tras desembarcar en Valencia son seis menores no acompañados, por lo que los trámites activados en estos casos son diferentes y su acogida depende de las comunidades autónomas donde se encuentren.

En un primer momento, los rescatados por el Aquarius fueron alojados en diferentes instalaciones cercanas a Valencia, pero durante este mes y medio han sido reubicados. Aunque según la ministra de presidencia, Carmen Calvo, casi la mitad de los migrantes rescatados por el Aquarius habían manifestado su preferencia por trasladarse a Francia, finalmente solo 78 de ellos fueron trasladados al país vecino en un vuelo charter fletado por la Organización Internacional de las Migraciones.

De los 552 restantes, 408 están protegidos por el sistema estatal de acogida y han sido reubicados en instalaciones de toda España donde deben gozar de un régimen de libre movimiento. Por ello, apuntan desde Interior, el Gobierno ha perdido el rastro de 61 rescatados por el Aquarius pues "han decidido salir" del mecanismo de acogida público y continuar su propio camino. Entre ellos pueden encontrarse solicitantes de asilo y aquellos que no han pedido protección, indican las mismas fuentes.

Además, 71 menores no acompañados, cuya tutela depende de las comunidades autónomas, han solicitado asilo en España. A ellos se añaden los otros seis menores que no han pedido protección, pero permanecerán en este país a no ser que sean localizados sus padres en sus países de origen, un trámite que no suele llegar a producirse.

Valencia acoge el mayor número de ellos

Según los datos de Interior, 169 adultos se han quedado en instalaciones públicas de la Generalitat Valencia. A los que habría que sumarle 40 menores no acompañados que también habrían sido reubicados en la Comunitat según el gobierno valenciano así como 16 personas que venían en familia y 32 mujeres, entre las que también hay otras 7 menores de edad, que habrían sido reubicadas en otros recursos. En total 257 personas que desembarcaron en el Aquarius se habrían quedado en la Comunitat Valenciana.

Andalucía ha sido la siguiente comunidad autónoma que más personas rescatadas por el Aquarius ha recibido: 75 personas, 29 solo en la provincia de Sevilla. En Murcia han acogido a 26, y en Navarra y Madrid, 19 cada una.

Además, cuatro personas se encuentran hospitalizadas en la Comunidad Valenciana, de ellas, dos viajarán a Francia cuando reciban el alta y se unirán a las 78 personas cuyos perfiles han superado el férreo filtro realizado por el Gobierno francés para seleccionar a quienes podían residir legalmente en su país. De las cerca de 300 personas que mostraron su deseo de ser trasladados a Francia, el Ejecutivo galo solo concedió permiso a un total de 80 solicitantes de asilo.

Las 608 personas que han mostrado su intención de solicitar asilo han realizado los primeros trámites pero, según explican desde Interior, no todas han tenido tiempo para realizar la primera entrevista que permite formalizar la petición de protección internacional, pues algunas esperan su cita en la Oficina de Asilo y Refugio. Mientras el Gobierno estudia su solicitud, estas personas tienen asegurada su estancia legal en España, indican desde el Ministerio.

Cuando el 17 de junio las 629 personas rescatadas por el Aquarius pusieron pie en Valencia el gobierno ofreció un permiso de estancia legal de 45 días a los inmigrantes para que hicieran sus trámites de Extranjería o asilo, en función de sus circunstancias particulares. La medida viene contemplada en la Ley de extranjería y, según explicó Interior a este medio, se aplicaba de forma “excepcional” ya que se les había había invitado a desembarcar. “Estas personas no han llegado de forma irregular a España, sino que tienen un permiso de entrada por parte de las autoridades españolas”, aclararon estas fuentes para explicar la aplicación de esta medida “especial”.