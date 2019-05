La Copa del Rey, protagonista del 26M en Valencia

Los candidatos a la alcaldía de València han celebrado la victoria del equipo che en la Copa del Rey y han expresado su confianza en poder emular la gesta de los de Marcelino proclamándose ganadores de las elecciones municipales que se celebran este domingo.

Así, el actual alcalde y candidato de Compromís a revalidar el cargo, Joan Ribó, que se desplazó a Sevilla a ver la final entre el Barça y el València, recordaba en sus redes sociales que ayer era el día de reflexión y que muchos valencianos lo iban a pasar a miles de kilómetros por la cita deportiva. "Como alcalde es un gran placer acompañar a toda la afición y al Valencia CF a Sevilla en un día lleno de ilusión".

De tornada al tren un aficionat m'ha dit que m'havia vist molt content celebrant un gol. Com per a no estar-ho! Hem fet tremolar Sevilla i #València tres vegades esta nit, amb els dos gols i el final del partit. 🤷🏻‍♂️🦇🏆

[Gràcies, Sergio, pel vídeo 🤣🎉] pic.twitter.com/frjucQmAk3 — Joan Ribó (@joanribo) 25 de mayo de 2019

Tras la consecución del título, el primer edil ha manifestado: "De vuelta en el tren un aficionado me ha dicho que me había visto muy contento celebrando el gol. ¡Como para no estarlo!. Hemos hecho temblar Sevilla tres veces esta noche, con los dos goles y el final del partido".

Por su parte, la teniente de alcalde durante la legislatura y candidata socialista, Sandra Gómez, se ha mostrado pletórica en un vídeo celebrando la victoria valencianista y ha asegurado en un tuit: "Hoy la Copa, mañana la Alcaldía".

A la felicidad valencianista se ha sumado también la alcaldable del PP, María José Català, que aseguraba en su Twitter "Hoy le hemos ganado al Barça, mañana más..." y exhibía imágenes celebrando el triunfo en la Plaza del Ayuntamiento con una gran senyera.

El candidato de Ciudadanos, Fernando Giner, ha mostrado fotografías en la fan zone en Sevilla y ha proclamado "Los sueños se cumplen...

¡¡¡CAMPEONES!!!".