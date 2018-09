Tregua socialista: Ferraz aplaza las primarias de Ontinyent a la espera del levantamiento del secreto de sumario de Rodríguez

Jorge Rodríguez todavía puede ser el candidato del PSPV en Ontinyent en las próximas elecciones municipales. Esto podría ser después de que la dirección central del PSOE en Ferraz haya decidido aplazar las primarias en la ciudad y así esperar a que se levante el secreto de sumario del caso Alqueria en el cual se investiga a Rodríguez por un presunto delito de malversación para tomar la decisión definitiva.

Este aplazamiento ha sido una decisión de Ferraz que en un primer momento era un ofrecimiento tanto a Rodríguez como al PSPV que no había tenido respuesta, según asegura la secretaria provincial de València, Mercedes Caballero. La dirigente afirma que esto ha sido "fruto de las negociaciones por el interés del partido", y ha explicado que ahora la dirección de Madrid aprobará una resolución para señalar la excepcionalidad de Ontinyent dentro del calendario de primarias, un calendario que había sido aprobado por la ejecutiva Federal para todo el territorio valenciano el pasado 18 de septiembre, y que ahora será matizado.

Con el calendario general de las ciudades de más de 20.000 habitantes en el que inicialmente confluía la elección de Rodríguez en Ontinyent, esta semana se debía conocer la candidatura que encabezaría la lista del PSPV en la ciudad. Pero ante la no exclusión desde Blanqueries de Rodríguez y que este anunciara que sí iba a presentarse, la dirección central le comunicó que no podía concurrir por estar suspendido de militancia.

Las reacciones fueron que Rodríguez amagó con una lista independiente y el líder del PSPV, Ximo Puig, criticó la decisión. Tras esto Ferraz señaló que existía la oferta de aplazar las primarias, decisión que finalmente ha tomado ahora la dirección central.

No obstante cabe señalar que el levantamiento del secreto de sumario no tiene todavía fecha, y que el plazo máximo para presentar candidatura en Ontinyent será la misma que para el resto de localidades menores, mediados de enero; no se podrá esperar más porque aunque no hubiese levantamiento igualmente se tendrá que elegir candidato volviéndose así al punto de partida. De producirse este levantamiento del secreto la dirección del PSPV debería valorar el sumario del caso y entonces decidir si le levanta la suspensión de militancia, requisito que marcan los estatutos para ser candidato.

Tras esta decisión de Ferraz desde el entorno de Jorge Rodríguez se ha manifestado que "se ha producido una polémica que se hubiese podido evitar", porque ha supuesto "pegarse un tiro en el pie".