El PSOE mantiene sobre la mesa retrasar las primarias en Ontinyent y esperar a que se levante el secreto de sumario de Rodríguez

Que Jorge Rodríguez no sea el candidato a la alcaldía de Ontinyent por los socialistas todavía no sería definitivo. Así lo ha dejado caer la secretaria general del PSPV de la provincia de València, Mercedes Caballero, quien ha afirmado que todavía estaría sobre la mesa la oferta de retrasar las primarias en Ontinyent, a la espera de que se puedan producir novedades en el caso Alquería que investiga a Rodríguez por malversación, y que estas novedades pudieran permitirle continuar en la carrera.

Caballero, próxima al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha querido explicar de este modo que el comunicado realizado por la Ejecutiva Federal en el que se advertía que Rodríguez no disponía del derecho de presentarse al proceso interno por estar suspendido de militancia, "no es un veto" porque dicho proceso no está cerrado. "Todavía podemos hacer un calendario propio para Ontinyent, como lo hemos hecho con la ciudad de Alicante, por las circunstancias especiales de cada localidad, e incluso el proceso se podría retrasar hasta enero, y esperar a ver si en los próximos meses se produce el levantamiento del secreto de sumario para conocer el alcance de la investigación y qué medidas se deben tomar", indica Caballero.

La dirigente provincial apunta así que "no podemos dejar que Jorge Rodríguez se presente y que después, cuando se tenga que validar estatutariamente, se tumbe su candidatura". Subraya además que "las normas se aprobaron entre todos y nadie se opuso al reglamento, y allí se dijo que no se podía ser candidato si no se está en pleno uso de los derechos".

Se acentúa la división

El caso de la candidatura de Rodríguez ha vuelto a marcar la división interna de los socialistas valencianos entre los afines a Ximo Puig y los de José Luis Ábalos. Así, tras las manifestaciones del líder del PSPV en las que afirmaba que no compartía la decisión tomada desde Madrid, y las de Rodríguez en las que señalaba directamente como responsables a Pedro Sánchez y a Ábalos, Mercedes Caballero ha criticado que "si queremos especular se ha querido jugar a dar papeles de poli bueno y poli malo".

Caballero ha destacado que la advertencia a Jorge Rodríguez la hizo Ferraz "porque desde la estructura de país -en referencia al PSPV- se hizo dejación de funciones, porque era le caorrespondía a esta notificarle la situación, ya que fue quien le suspendió la militancia. Han querido ser el 'poli bueno' lavándose las manos, y dejar 'a la meseta' como 'poli malo'".

También ha asegurado Caballero que el Federal se puso en contacto con la secretaría de Organización del PSPV -cargo que ejerce José Muñoz- para saber si se iba a comunicar a Rodríguez que no podía presentarse a las primarias, a lo que hubo una "respuesta negativa". Del mismo modo añade que tanto la secretaría de Organización valenciana como Jorge Rodríguez son conocedores de la propuesta de aplazar las primarias, pero "no se ha recibido ninguna respuesta".

Finalmente Mercedes Caballero recuerda que "nosotros reclamábamos responsabilidades al PP cuando eran sus políticos los detenidos, el listón está alto y lo debemos respetar". Así destaca que "hemos hecho dimitir a dos ministros -Màxim Huerta y Carmen Montón- sin haber ninguna legalidad en sus casos, y lo dejaron para no perjudicar a la marca del PSOE". Con todo acaba diciendo que si Jorge Rodríguez organiza una candidatura independiente "diría poco y no muy bueno de él", y que si siente incómodo militando en el partido "nadie le pone una pistola en la cabeza, es libre de marcharse".