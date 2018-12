Ximo Puig afirma que la recentralización "puede ser tan inconstitucional como el independentismo"

Tras mantener un encuentro el martes en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha hablado de su contenido en una entrevista este miércoles en la televisión autonómica À Punt, así como también ha hecho balance de la legislatura. Entre los temas fundamentales han destacado Catalunya, el modelo territorial, el auge de la extrema derecha y la política y la economía valencianas.

La combinación del conflicto independentista en Catalunya con un giro más conservador de la derecha ha hecho que Ximo Puig -partidario de un Estado federal- advierta de que la recentralización de las competencias autonómicas sería "una involución" y que "puede ser tan inconsitucional como el independentismo". De esta forma rechazaba las propuestas de la extrema derecha de Vox que apuesta por abolir las autonomías y por la recentralización de materias como la educación, en una línea que también defienden PP y Ciudadanos.

Respecto a la situación en Catalunya, Ximo Puig ha explicado que este martes le trasladó a el presidente Pedro Sánchez su apoyo en continuar el diálogo y la distensión. Apuesta así por "rehacer la relación de Catalunya con el resto de España". "No nos podemos dejar llevar por el hígado y las emociones", aseguraba para añadir que "la receta de confrontación de la derecha ha hecho crecer el independentismo" y que no le gustaría que se aprobara una nueva aplicación del artículo 155 porque "no ha sido ninguna solución" y "solo lleva a la polarización".

Sobre la apuesta por la mano dura de otros compañeros socialistas presidentes de comunidades autónomas como Javier Lambán desde Aragón o Emiliano García-Page desde Castilla-la Mancha, proponiendo ilegalizar a los partidos independentistas, Ximo Puig ha mostrado su oposición frontal. "Quien ilegaliza en un estado democrático a un partido son los tribunales, no el gobierno", ha indicado. Ha añadido también que "dentro de la Constitución caben todas las ideologías pero se han de respetar las reglas del juego. No se puede decir que por no hacer un referéndum no se es democrático, pero uno tiene total derecho a ser independentista".

Por otro lado, también señalaba Puig al expresidente José María Aznar como "líder de la triple alianza que está haciendo crecer el independentismo", en referencia a la convergencia de PP, Ciudadanos y Vox en un discurso político que ya está cristalizando en negociaciones en Andalucía. Ha advertido de que se está viviendo un enfrentamiento "identitario", mientras que "en la Comunitat Valenciana se han hecho políticas sociales y se ha revertido la política del PP".

Situación valenciana

Ximo Puig ha afirmado que en la entrevista mantenida con Pedro Sánchez se habló de los Presupuestos Generales de 2019 en los que afirma se mantiene la propuesta de territorialización del 10% de las inversiones. También ha asegurado que Sánchez le confirmó que presentará los presupuestos y ha pedido "coherencia" a los partidos que llevaron al presidente a la Moncloa para que posibiliten su política con unos nuevos presupuestos.

El presidente valenciano también ha comentado el anuncio del incremento del 2,5% en los salarios de los funcionarios del Estado a partir de enero y ha avanzado que la Generalitat hará el mismo aumento para los trabajadores de la Administración valenciana.

Sobre los presupuestos valencianos ha desacreditado las críticas del PP afirmando que "han querido generar un clima de miedo durante toda la legislatura que no se ha confirmado". Para corroborarlo Puig ha asegurado que no se ha caído en ningún indicador económico mientras que se ha continuado generando empleo.

Economía

En cuanto a cuestiones económicas más concretas el presidente ha comentado el polémico proyecto de Intu Mediterrani en Paterna, la situación de la factoría de Ford y los problemas de los productores citrícolas. Sobre el proyecto de macrocentro comercial en Paterna, Puig afirma que cualquier empresa puede presentar un proyecto y que este se estudia y se aprueba o no según la normativa vigente. En este ámbito Puig asegura que la inversión extranjera ha crecido en esta legislatura más que en el resto de comunidades autónomas.

En cuanto a Ford, ha recordado que ha habido la mayor "colaboración y diálogo" con la automovilística, y que se ha dado una seguridad que ha posibilitado que la planta de Almussafes sea "la mejor planta de Europa", por lo que confía que "los recortes sean los menores". De todos modos, ha dado todo su apoyo a los trabajadores así como a todo el polo de empresas y de empleos que arrastra Ford en la Comunitat Valenciana.

Finalmente ha valorado las protestas de los productores citrícolas explicando que se ha entrevistado con el ministro de Agricultura para que "se ayude lo más posible" a los agricultores. Los citricultores valencianos "han de ser competitivos", ha apuntado.

Elecciones

En cuanto la convocatoria de elecciones generales, ha afirmado que el parlamentarismo de España "se ha europeizado", tanto en referencia al fin de las grandes mayorías de partido como a la irrupción de la ultraderecha. Por ello no ha visto conveniente un adelanto electoral porque "el mapa no cambiaría mucho" y sí que cree más "en el diálogo de partidos". Ha puesto otra vez como ejemplo a la Comunitat Valenciana.

Respecto a unas elecciones valencianas adelantadas, ha manifestado: "Los valencianos más pronto que tarde hemos de tener un calendario electoral propio para tener un debate propio, pero ahora hay que primar la estabilidad".