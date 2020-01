Condemnats quatre directius de Ferrocarrils de la Generalitat per 43 homicidis imprudents per l'accident del metro de València en 2006

El judici de l'accident del metro de València el 3 de juliol de 2006 ha finalitzat. L'Audiència Provincial de València ha condemnat per 43 homicidis imprudents a Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras, Francisco García Sigüenza i Sebastián Argente, tots ells directius de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) quan van succeir els fets. El tribunal ha absolt l'ex-gerent de l'empresa pública Marisa Gracia i els altres: directius Manuel Sansano, Luis Miguel Domingo Alepuz, Salvador Orts Marró i la pròpia FGV.

El judici anava a durar sis mesos però s'ha solucionat en menys d'una hora després de l'acord arribat entre les parts i la Fiscalia una setmana abans de la vista oral. L'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliols, que ha exercit l'acusació particular així com la Fiscalia, han renunciat a demanar l'entrada a la presó, les penes per als condemnats són de fins a 22 mesos.

Els quatre acusats han reconegut els fets que han determinat que no es van posar totes les mesures de seguretat necessàries, la qual cosa va provocar i va agreujar l'accident en el qual van morir 43 persones. La sentència aclareix i reverteix la instrucció inicial que culpava el conductor del tren i atribuïa el descarrilament a un excés de velocitat. L'argumentació que va defensar la jutgessa instructora i la primera comissió d'investigació, falsejada per la majoria absoluta que el PP de Francisco Camps tenia en 2006 en el Parlament valencià.

La intervenció de l'advocat de les víctimes del metro ha sigut la més extensa i emotiva de tots els intervinents. "Aquests són fets demolidors i provats", ha sentenciat el lletrat. "Als quatre condemnats se'ls retrau que no compliren amb el seu treball. Eren funcionaris i no van complir amb el seu treball pel que se'ls pagava", ha explicat en referència a la importància de la sentència.

Segons el lletrat, Vicente Baeza, "l'associació de víctimes mai ha volgut venjança. Només va demanar que s'investigara i després d'un període llarguíssim per la contumàcia d'una instructora ens trobem ací", ha explicat. "No hem volgut venjança sinó justícia, però aqueixa noblesa també obliga als condemnats", ha argumentat en referència a la seua inhabilitación i al fet que hagen acceptat que no entren en presó malgrat els 22 mesos de condemna.

Les víctimes a l'eixida de la Ciutat de la Justícia de València.

L'advocat de les víctimes ha criticat la jutgessa instructora, Nieves Molina, que va tancar la causa als pocs mesos de l'accident i que la va intentar arxivar en altres ocasions quan la Fiscalia va obligar a la seua reobertura. Finalment va ser l'Audiència Provincial de València la que va obligar a finalitzar la instrucció i a obrir el judici oral.

"Si hi ha hagut instrucció ha sigut malgrat la instructora. I amb l'ajuda de la fiscalia aqueixa fe en què la veritat havia d'eixir malgrat la contínua oposició de la instructora", ha criticat. "La pena es complirà, però no a la presó. I com la presó no anava a retornar a les víctimes aquest lletrat informa a favor que no entren en la presó", ha sentenciat.