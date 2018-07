La Diputació de València decideix tancar Divalterra, l’empresa que acumula escàndols de corrupció

Els grups d’esquerra que governen la Diputació de València han decidit ara el que no van decidir a l’inici del mandat: tancar l’antiga Imelsa, rebatejada com a Divalterra. La Junta de Govern local celebrada dilluns ha acordat un “tancament ordenat”, segons confirmen des de la corporació provincial per a l’empresa pública a la qual s’acumulen escàndols de corrupció, des del que porta el nom de l’antiga empresa –Imelsa– fins a l’última operació policial batejada com a Alqueria. Ambdues s’han cobrat dos presidents provincials.

La corporació provincial assegura que es vetlarà pels drets dels treballadors i que el tancament no serà precipitat “de la nit al dia” perquè es faça amb totes les garanties possibles. La Junta, presidida per Maria Josep Amigó en funcions, no ha posat data per al tancament de l’empresa pública i no s’atreveix a aventurar un termini. “No podem marcar terminis, perquè el full de ruta és buidar-la de competències, però dependrà del que jurídicament puguem fer; Necessitem informes tècnics i jurídics que ens diguen com poder fer-ho”, ha assenyalat Amigó.

La presidenta en funcions ha explicat que aquesta idea, que durant les setmanes anteriors s’anava apartant, ha anat sempre en el full de ruta de l’equip de Govern de l’ens com buidar de competències Divalterra. La resta de les formacions que van signar l’acord de legislatura –PSPV, València en Comú (Podem) i Esquerra Unida– havien incrementat la pressió des de la detenció de Jorge Rodríguez per al tancament de l’empresa pública, i Compromís no semblava convençut per a donar el colp damunt la taula.

“Seguim el nostre full de ruta que vam acordar el 2015: acabar amb el clientelisme i els amiguismes”, insisteix Amigó. Des de la Diputació assenyalen que s’aniran deixant acabar els contractes i buscant una eixida per als treballadors de l’entitat, des de brigadistes forestals –quasi 600– fins al personal administratiu.