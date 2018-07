Faena per entrades: el voluntariat dels festivals de música, en el punt de mira de la inspecció de treball

Els grans festivals compten amb centenars de voluntaris entre les seues files per a fer faenes com ara control d’entrades o neteja del recinte. Jornades de 8 o 16 hores, depenent de l’esdeveniment i distribuïdes segons indique l’organització a canvi de menjar, aigua i entrades per a veure als grups que actuen cada any. Treballar per entrades.

Molts voluntaris denuncien la seua situació a través de les xarxes socials o de blogs, però, en cas de pràctiques irregulars, després no arriben a formular una denúncia davant la Inspecció de Treball o porten els casos als sindicats. D’altres destaquen aquestes faenes com a experiències positives i es constitueixen grups per les xarxes socials per a convéncer més persones de fer aquestes tasques.

La Inspecció de Treball està especialment vigilant durant els últims anys amb aquestes empreses. La setmana passada, motivada per la denúncia d’un sindicat, personal de la Inspecció va acudir al festival DreamHack de València per veure si estava utilitzant com a treballadors 100 voluntaris de la denominada crew.

Pel que a les males pràctiques, la CNT, que sí que advertia fa anys d’aquesta situació precària, recorda que sense denúncia no es pot actuar. Fa deu anys, el sindicat denunciava que la figura del voluntari en els festivals de música “emmascara l’ús de mà d’obra debades”. Els sindicats de música fa uns quants anys que critiquen els festivals per aquestes pràctiques i insten els treballadors i els voluntaris que denuncien les situacions que consideren qüestionables.

L’agrupació de sindicats Frente Pop, que aglutina cinc associacions, ha posat en marxa iniciatives com #FestiLeaks o #Trabajoporentradas per a recopilar denúncies sobre males pràctiques i elaborar un informe al final d’any, i també portar a la Inspecció de Treball les faltes que observen.

El responsable de la secció musical de la CNT a Madrid explica que la seua postura “és radicalment contrària a aquesta figura que lleva llocs de treball a canvi d’unes faenes mal remunerades i precàries (...) en festivals que mouen tants diners és insultant”, recalca el portaveu.

Recaptació

En alguns festivals, com el Download, el Low o el FIB, els voluntaris han de pagar una fiança –sol ser el preu d’un abonament, 160 euros en el FIB, 50 euros en el Low i 170 en el Download– si han de treballar els últims dies del festival, ja que els donen la polsera abans, per evitar que no es presenten en el seu lloc. La fiança es retorna en acabar l’esdeveniment.

Els voluntaris controlen entrades i posen polseres, estan en els punts d’informació, netegen les zones d’acampada o fan les borses de benvinguda –welcome packs–, segons expliquen, a més d’altres funcions sobrevingudes. Per exemple, en l’edició de l’Arenal Sound que va acabar en inundació, els voluntaris van haver de retirar l’aigua del càmping. Les queixes van en funció del lloc que se’ls assigne.

Com que són voluntaris, no cobren per la faena feta, signen un contracte la còpia del qual es queda l’organització del festival i la faena té una durada de 16 hores, repartides en dues o tres jornades, en funció del lloc. El portaveu de la CNT recorda que, segons l’Estatut dels Treballadors, el pagament en espècie no pot superar el 30% de la remuneració.

Els voluntaris que han parlat amb eldiario.es expliquen que l’organització, en cas d’esdeveniments com el FIB, sí que els demana el número de la seguretat social i reben un curs de prevenció de riscos laborals d’una mitja hora. Proporcionar les dades i assistir al curs és indispensable per a treballar en aquest festival. A canvi, l’organització els ofereix l’entrada, una menjada per jornada, begudes i “comptar amb valuoses hores d’experiència com a voluntari en un dels esdeveniments culturals més importants de la província”.

Les organitzacions dels festivals defensen que la faena dels voluntaris es limita a qüestions auxiliars i exclou assumir tasques tècniques, de risc o de responsabilitat en qualsevol dels àmbits del festival.

“La classe treballadora no pot permetre-s’ho, bé pel pagament de la fiança o perquè estan uns quants dies treballant sense cobrar”, recorda David García Aristegui, portaveu de CNT. Els sindicats de músics valencians no tenen constància que s’hagen presentat denúncies en la Inspecció de Treball, però condemnen l’excés de voluntaris. “No pots aprofitar-te de la gent a qui li agrada la música”, apunta el portaveu del SIMUV, que considera que els voluntaris “haurien de ser un percentatge mínim, amb contraprestació econòmica”.

L’any passat, el diari El Confidencial va publicar tres testimoniatges de cambrers que relataven la cara menys amable de treballar en el festival, en què aquests treballadors reconeixien que “els pitjors aturats són els voluntaris, que recullen fem dels fibers també en torns de dotze hores. Alguns cobren alguna cosa, uns altres ho fan a canvi d’accés al festival”. “També és trist veure els xics que pul·lulen pel recinte amb una motxilla de vint litres de Heineken”, afegien en declaracions al diari esmentat. Un any abans, uns quants treballadors del Marearock van denunciar que estaven treballant sense contracte i en els madrilenys Download i Mad Cool es denunciaven jornades abusives que no respectaven els temps de descans.

Les administracions públiques col·laboren gustosament amb aquests esdeveniments pel que suposen per al posicionament dels seus territoris en mercats estrangers. Per a Castelló, el FIB porta milers de britànics i francesos, que després repeteixen la visita; més de la meitat dels assistents al festival són estrangers i una bona part, de sengles nacionalitats.

Segons l’organització, amb dades que dóna suport a la Diputació provincial, l’última edició va generar un impacte de 50 milions d’euros a la província i el 100% d’ocupació en hotels i càmpings pròxims al festival, a més de 1.300 persones ocupades i 700 periodistes acreditats. L’Arenal Sound va tancar el 2017 amb 300.000 assistents en sis dies i un impacte econòmic de 41 milions d’euros, segons els seus propis càlculs.

Les universitats també col·laboren en aquestes pràctiques. El FIB té acords amb la Universitat Jaume I pels quals, des del Consell d’Estudiants, se sortegen una bona part de les places per a voluntaris; així com el Rototom, que en l’última edició col·laborava amb quatre centres, mentre que l’Arenal Sound tenia col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.