El Govern inicia l'ampliació de la V-21 amb el projecte del PP que destruirà 80.000 metres d'horta

En menys de dues setmanes començaran les obres d'ampliació de la V-21 entre Port Saplaya i València, el projecte heretat del PP que es portarà per davant 80.000 metres quadrats d'horta, segons les estimacions de grups ecologistes com Per L'Horta.

Segons informen des del Congrés, l'empresa té signat amb el Ministeri de Foment que l'inici de les obres siga l'1 d'octubre per als terrenys no ocupats. El mateix dia, asseguren aquestes fonts, es formalitzaran les actes d'ocupació definitives i ja es podrà actuar plenament en tota l'horta afectada. El ministeri pretén alleujar la pressió dels 70.000 vehicles que passen diàriament per aquesta via en la qual els embossos són habituals.

Està previst que les obres duren poc més d'un any i estan pressupostades en 20 milions d'euros. El projecte porta mesos fent saltar espurnes entre les administracions valencianes, distanciant al PSOE dels seus socis, Compromís i les marques de Podemos per a les eleccions municipals. Malgrat peticions com les de l'Ajuntament de València i el d'Alboraia, el projecte porta adjudicat des de juny.

Compromís, a través del grup Mixt en el Congrés, ha presentat aquest dijous una Proposició No de Llei urgent en la comissió que debat aquest projecte per a intentar paralitzar les obres i renegociar la proposta de Foment. La formació taronja ja va plantejar una alternativa al juliol que reduïa, segons els seus càlculs, fins a un 90% l'impacte en l'horta d'Alboraia. L'aposta de Joan Baldoví advocava per un tercer carril entre Port Saplaya i la Patacona amb un enllaç a la prolongació de Serreria. La PNL de Compromís ha sigut rebutjada per PP, PSOE i Ciutadans i ha obtingut el suport d'Unidos Podemos.

La formació valencianista insta al Congrés a "la paralització cautelar de les actuacions en marxa, a revisar l'actual projecte d'ampliació de la V-21, i a analitzar les propostes alternatives d'actuació, fent partícips els ajuntaments i col·lectius afectats de les decisions en matèria d'infraestructura que comprometen el futur dels seus termes municipals i arribar a acords previs amb les administracions de menor rang territorial". Les esmenes del PSOE insten a continuar les obres "mantenint diàleg amb els ajuntaments i la Generalitat Valenciana".

El delegat de Govern Juan Carlos Fulgencio va assegurar que l'Executiu de Sánchez estudiaria canvis que minimitzaren l'impacte en l'horta, sempre que no col·lisionaren amb els drets dels contractistes, al ser un projecte ja adjudicat quan van accedir els socialistes al Govern.