Gual afirma que traslladar la seu de CaixaBank a València va ser "la millor solució possible"

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha defensat aquest divendres que la decisió de traslladar la seu social de l'entitat a València va ser "la millor solució possible" per a protegir els interessos de clients, empleats i accionistes davant la crisi política a Catalunya.



CaixaBank celebra per primera vegada la seua junta general ordinària d'accionistes a València, ciutat a la qual el passat mes d'octubre va moure tant la seua seu social com a fiscal.



Gual, en un discurs en el qual ha alternat el castellà i el valencià, en "deferència" a la comunitat que acull el domicili social de CaixaBank, ha destacat que l'entitat ha demostrat el 2017 ser capaç de superar "amb molt bona nota" les dificultats de l'entorn, aconseguint un benefici rècord de 1.684 milions d'euros, quasi un 61% més que en 2016.



"En un any particularment difícil per les tensions polítiques viscudes a Catalunya, CaixaBank va demostrar la seua resiliència com a institució", ha remarcat Gual, que ha recordat que el grup ha ampliat en l'últim any el seu lideratge en banca minorista i ha millorat la seua fortalesa comercial i solidesa financera.



Davant el desafiament independentista a Catalunya, el president de CaixaBank ha assegurat que el Consell d'Administració del banc va reaccionar amb rapidesa i va decidir per unanimitat traslladar el domicili social a València per a protegir la seguretat jurídica i "eliminar qualsevol tipus de dubte sobre la permanència de l'entitat" en el marc europeu.



"Era la millor solució possible per a protegir clients, empleats i accionistes", ha subratllat.



En la seua intervenció en la junta, Gual ha comentat que l'economia espanyola "ha destacat de forma molt positiva" el 2017 i que per a aquest 2018 les previsions de creixement, encara que més moderades, també són positives.



No obstant això, Espanya ha de fer front encara a alguns reptes pendents, com continuar amb la creació d'ocupació, reduir el deute públic i exterior o avançar en les reformes en àmbits com l'educació, la justícia o les pensions.



En l'àmbit del negoci de CaixaBank, Jordi Gual ha dit que el compliment del pla estratègic 2015-2018 avança a bon ritme, si bé és necessari que el banc seguisca esforçant-se per a aconseguir tres objectius clau, com són adaptar-se a les noves tendències de digitalització, situar la rendibilitat entre el 9% i el 11% i diversificar el balanç cap als segments més rendibles, com el crèdit al consum i a les empreses.

Gual ha avançat que l'entitat presentarà el seu nou pla estratègic per al període 2019-2021 a la fi del pròxim mes de novembre.



Ha dit que es tracta d'un "exercici de posicionament en un entorn competitiu i tecnològic molt canviant, però també d'un exercici d'ambició, de voluntat de continuar sent una referència de creixement rendible i sostingut de la banca europea".



Però "el que no canviarà" en el nou pla, ha apuntat, és el compromís de CaixaBank amb un model de banca socialment responsable.



Gual també ha repassat l'evolució de l'acció i la política de dividend de CaixaBank, i ha recordat que amb la distribució del dividend complementari en efectiu de 0,08 euros bruts per títol, que s'abonarà el 13 d'abril, l'import total de la remuneració a l'accionista corresponent a 2017 haurà sigut de 0,15 euros bruts per acció, la qual cosa suposa un 15,4% més que el 2016.



A més de l'aprovació d'aquest dividend complementari, la junta de CaixaBank té previst ratificar el nomenament d'Eduardo Sanchiz i Tomás Muniesa com a membres del consell, així com adaptar els seus estatuts a allò previst en el decret llei aprovat pel Govern el passat 6 d'octubre, en plena crisi política a Catalunya, que permet traslladar el domicili social d'una empresa a una altra comunitat sense necessitat de passar per junta.