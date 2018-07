L’informe de la Conselleria de Sanitat confirma que l’alcalde d’Oriola va cobrar sense anar a treballar durant set anys

L’informe de la Conselleria de Sanitat sobre la vida laboral de l’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, constata que no va acudir al lloc de treball a què estava adscrit durant els anys 2007 a 2014, tal com va revelar en exclusiva eldiario.es el 29 de maig passat. Aqueixa és la conclusió a què s’arriba després d’escoltar la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que aquest dimecres ha desgranat fil per randa davant el ple de les Corts les indagacions que el seu departament fa des de l’1 de juny passat.

La consellera, que ha explicat la investigació a preguntes de la diputada de Compromís Mireia Mollà, ha explicat que de les dades presents en els arxius de la Generalitat es conclou que, malgrat que Bascuñana tenia una adscripció funcional a la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant des de l’1 de novembre de 2007 fins a l’abril del 2013, quan va passar a coordinar el centre de salut d’Almoradí fins al gener de 2014, no consta cap registre informàtic de la seua faena. “En el registre d’entrada de la Direcció Territorial no consta ni l’adscripció funcional”, ha afirmat

Ana Barceló, consellera de Sanidad, en la seua intervenció de les Corts Valencianes.

“No s’ha trobat cap document descriptiu de les funcions pretesament encomanades, ni l’objecte, ni el contingut, ni la missió del treball. No hi ha constància entre els funcionaris consultats que el doctor Bascuñana fera acte de presència física en la Direcció Territorial d’Alacant, ni tenen constància del seu pas per allà. Tampoc consta que tinguera despatx en la Direcció Territorial”, ha explicat Barceló davant la cambra valenciana.

Així, ha conclòs la consellera, “no es pot constatar que el funcionari esmentat –l’alcalde d’Oriola– fera tasques o duguera a terme activitats durant aqueix període”. El que sí que s’ha pogut constatar –ha afegit Barceló– “és que, si en va fer, no van quedar registrades ni consten en la Direcció Territorial d’Alacant”.

“Aquesta Conselleria no té constància de l’entrada en el Registre de la Direcció Territorial de documents relatius a la resolució d’adscripció funcional del senyor Bascuñana. Ni té constància de l’expedient físic funcional des del 2007 al 2014”, ha sentenciat.

La consellera ha anunciat que obrirà un expedient informatiu per a depurar responsabilitats i valorar si es poden prendre un altre tipus de mesures.

Aquest informe tan demolidor deixa en evidència l’alcalde d’Oriola, que ha negat que no hi treballara sense aportar ni una sola prova des que eldiario.es va publicar que no va acudir al seu lloc de treball mentre era president de la Creu Roja a Alacant. L’oposició PSPV, Canviem Oriola i Compromís, el seu propi partit el PP i els seus socis a l’ajuntament Ciutadans estaven esperant l’informe de la Conselleria de Sanitat per actuar i no s’ha descartat la moció de censura.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha comparat la incompareixença de Bascuñana en la Direcció Territorial amb el “màster de Cristina Cifuentes o la carrera de Pablo Casado”. Mollà ha assegurat que Bascuñana hauria d’abandonar l’Alcaldia d’Oriola i que el PP l’hauria de deixar caure.