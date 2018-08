Comencen a Gandia els treballs de post-emergència a les zones afectades per l’incendi forestal

Este dilluns s’han iniciat a Gandia les tasques per eliminar o solucionar la situació de tots aquells elements que poden causar danys personals o a les estructures com arbres, fanals, camins o murs, després de l’incendi forestal. Una actuació que anirà a càrrec de l’empresa pública Tragsa, que ja està avaluant les zones on actuar directament. Concretament, tècnics de la Secció d’Emergència de la Conselleria, acompanyats de tècnics municipals estan senyalitzant aquells arbres en mal estat i que representen un perill per a les persones. En el cas que es localitzen dins de parcel·les privades, l’Ajuntament es posarà en contacte amb els propietaris perquè autoritzen l’accés als treballadors de Tragsa durant els pròxims dies. Els propietaris també poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament per tal de sol·licitar-hi la intervenció.

Des de l’Ajuntament de Gandia es recorda que la coordinació de les mesures a prendre per part del Govern d’Espanya, el Consell i la Diputació es realitzarà des del consistori, ja que és l’administració més propera a la ciutadania i la que més informació posseeix de la situació actual. L’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, va presidir divendres passat una reunió de coordinació on hi van participar Francisco Molina Agulló, director territorial de la Presidència a València, tècnics de l’empresa pública Tragsa encomanats per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana i membres del govern municipal.

El motiu de la reunió va estar coordinar el dispositiu de post emergència que implica diverses vies d’actuació per preservar l’entorn i possibilitar l’accés a les propietats privades on hi ha afeccions.