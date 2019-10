Viure per a treballar o treballar per a viure? El Parlament valencià estudia els "usos racionals" dels horaris

"Alguna cosa no estem fent bé quan les 24 hores del dia no són suficients per a la majoria de la població". L'anotació és de la diputada de Compromís Mónica Álvaro, que ha impulsat en les Corts Valencianes una proposta de comissió d'estudi dels usos racionals del temps. De les hores que passem en el treball, en el cotxe o al tren; de les que passem davant del televisor, abocats al mòbil, o de les presses innecessàries.

Álvaro és mare a més de diputada i coneix les dificultats de conciliar, encara que no és el seu verb favorit. Conciliació sol significar tindre temps perquè les dones continuen treballant a casa, explica a aquest diari. La iniciativa, que ha sigut aprovada amb el suport de PSPV, Unides Podem i Ciutadans, cerca anar més enllà dels usos del temps amb perspectiva de gènere i la corresponsabilitat del treball domèstic. Es busca "estudiar un ús racional del temps", que implique tindre'l "per a un mateix". Les condicions actuals "no ens donen aqueix respir", explica la diputada, que apel·la al treball i la família i als horaris de treball o escola que fa temps que van deixar de tindre sentit, amb jornades que comencen tard o horaris partits que impedeixen que el dia s'use per a unes altres activitats allunyades del treball.

Els ritmes de vida actuals, amb jornades maratonianes, acaben en problemes de salut, principalment els derivats de l'estrés, de la falta de somni i de la falta d'exercici. D'un altre costat, l'oci es consumeix de manera passiva: en el sofà o el llit davant del televisor, la tablet o l'ordinador, en funció de l'edat. El 82,8% de la població, segons dades de la diputada, no està contenta amb els seus horaris.

"Hem arribat a una perversió del sistema tal que vivim per a treballar i no treballem per a viure", reflexionava durant el debat la diputada d'Unides Podem Cristina Cabedo. "Quan els nostres fills i filles han acabat l'escola, les apuntem a extraescolars perquè els pares i les mares continuen treballant a aqueixes hores", apuntava. "L'oci es restringeix a hores intempestives, davant la tele, vinculat al consum i no a la tranquil·litat, i per tant, perjudicant la conciliació de mares i pares que treballen en espais on la resta consumeixen", afegia la parlamentària.

La iniciativa estableix que la Cambra parlamentària cree una comissió d'estudi, sense temps definit, per abordar la problemàtica des de les perspectives expressades: horaris de treball, escolars, salut, esport, oci i temps lliure.