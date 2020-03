La Generalitat ajorna les Falles de València i la Magdalena de Castelló pel coronavirus

La Generalitat Valenciana ajorna una de les festes més internacionals d'Espanya a causa del coronavirus. El president de l'Executiu autonòmic, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts que queden suspeses les Falles de València i la Magdalena de Castelló per l'epidèmia. Totes dues celebracions queden ajornades per a celebrar-les "en el moment que siga possible".

Aquesta decisió serà d'aquelles que quede en la memòria i que done a la població una idea de l'excepcional de la situació creada pel coronavirus. Arriba poques hores després que el Govern de Pedro Sánchez haja anunciat una bateria de mesures per a fer front a l'epidèmia tant des del pla sanitari com econòmic.

Els casos de contagi ronden els 1.700 en tota Espanya i el número de morts és de 35. Aquest dimarts ja no hi ha hagut classes a Vitòria i des d'aquest dimecres 1,5 milions d'alumnes de la Comunitat de Madrid es quedaran a casa. Són, al costat de La Rioja, zones de 'alta transmissió', en terminologia del Ministeri de Sanitat.

A pesar que la Comunitat Valenciana no ho és, l'Executiu autonòmic ha decidit ajornar dues celebracions capdavanteres, la qual cosa trastocarà les agendes de milers de persones i tindrà una forta repercussió en el sector hostaler i turístic.

La mesura ha sigut anunciada després del Consell Interterritorial convocat a última hora d'aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat, al qual també han assistit la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el regidor de Cultura Festiva de València i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana.

El ministre Salvador Illa ja havia avançat que els esdeveniments que suposen moviments importants de persones, es valorarien "cas per cas amb les comunitats autònomes en funció de la situació de cada zona". En el cas concret de les Falles, havia anunciat una reunió amb el Consell per a determinar les mesures a seguir.

Puig, després del Consell, ha explicat que el Ministeri els ha traslladat la conveniència de no celebrar els actes de les Falles i la Magdalena "per a minimitzar els elements de risc" i ha insistit que la decisió està presa sobre la base de recomanacions científiques.

La mesura ve determinada després de l'important augment de casos registrat entre aquest dilluns i el dimarts, amb 15 nous positius, i especialment pel desconeixement que es té de l'origen dels 12 casos detectats en una residència d'ancians de la província de València.

Això ha suposat el tancament del centre de dia i de la residència, així com la suspensió de les visites. Tant els 12 residents infectats com la resta romandran a les seues habitacions i evitaran les zones comunes per precaució.

Les Falles en xifres

La ciutat de València compta amb 380 comissions falleres i compten amb un cens de 100.000 fallers. Encara que no hi ha xifres oficials, s'estima que la festa mou cada any uns 900 milions d'euros.

Segons un estudi realitzat les passades festes per l'Ajuntament, una mitjana de 931.639 visitants diaris van arribar a València durant la setmana fallera de 2019, i més de 6 milions de persones el mes de març de 2019.

Segons aquest informe el turisme va créixer un 41% a València durant les falles, del total el 89% eren espanyols i entre aquests els madrilenys van ser el 25,40% del total, seguits dels alacantins i castellonencs amb el 20,21% i 17,98%, respectivament.

Respecte als turistes internacionals, un 92.83% provenien principalment de 10 països: Itàlia, Alemanya, Regne Unit, França, Holanda, els EUA, Suècia, Àustria, Bèlgica i Polònia.

Aquests visitants es van concentrar durant la setmana de Falles al centre de la ciutat, encara que també es van moure amb freqüència per la zona costanera: la platja de la Malva-rosa o la zona de la Marina (el districte dels Poblats Marítims en general). Cal destacar en aquest apartat que els visitants italians van ser el 33,91% dels turistes internacionals i, a més, que el 62% d'ells va pernoctar a la ciutat.