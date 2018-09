La llei valenciana que el Govern de Rajoy va intentar frenar aflora 7.000 habitatges buits de 10 bancs

La consellera valenciana d'Habitatge, María José Salvador, ha anunciat aquest dimarts que un total de 10 entitats bancàries els han informat que compten amb un total de 7.000 habitatges buits, els quals podran eixir al mercat en règim de lloguer social en el futur.

Els bancs han donat aquesta informació en compliment de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge, els articles recorreguts de la qual en el seu moment pel Govern de Rajoy va validar el mes de juliol passat el Tribunal Constitucional, llevat el 12.4 i el 13 sobre expropiacions, en entendre que la Generalitat no és competent.

Tal com ha explicat la consellera, la normativa autonòmica estableix sancions de 600 i 3.000 euros (infracció greu) a aquelles entitats o particulars que no comuniquen a l'administració que compten amb més de 10 habitatges buits.

Una vegada rebuda la informació, la Generalitat inspecciona els immobles i si compleix uns requisits d'habitabilitat, els declara deshabitats, moment en el qual el propietari està obligat a traure-ho al mercat en règim de lloguer social. En cas contrari, d'exposa a noves sancions.

En el cas que els habitatges estiguen ocupats o en mal estat, el propietari ha d'encarregar-se de desallotjar-les i reformar-les i informar l'administració una vegada estiga disponible.

Aquest és un dels aspectes més destacats que preveu la llei autonòmica per a fomentar l'oferta d'habitatges dignes a preus assequibles.

No obstant això, no és l'única mesura en la qual treballa el departament de Salvador. A més, ha anunciat que abans de final d'any es presentarà l'índex de referència de preus de lloguer que marcarà per ciutats i per barris en el cas de les més grans, uns preus de mercat per als lloguers de particulars tenint en compte les dimensions de l'habitatge, les qualitats o l'antiguitat, amb l'objectiu de donar els potencials inquilins una referència oficial i rigorosa del preu de mercat de l'habitatge que els interessa llogar, així com evitar pujades desproporcionades i fora de mercat. Ciutats com París o Berlín ja compten amb aquestes eines correctores per a evitar pujades de preus desmesurades.

A més, Salvador ha comentat que pretenen que estiga índex siga vinculant i per tant d'obligat compliment, la qual cosa en la pràctica suposaria marcar als particulars els preus màxims als quals pot llogar el seu immoble. Per a això necessita el vistiplau del Govern central, que hauria d'escometre una reforma legal.

Sobre aquest tema, Salvador ha comentat que ja va traslladar la iniciativa al nou executiu de Pedro Sánchez i que es van mostrar disposats a estudiar la mesura. De fet, ha comentat que “el Ministeri d'Habitatge ja està treballant en una llei estatal de funció social de l'habitatge molt similar a la valenciana”.