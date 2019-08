Una nova violació grupal a una turista a Benidorm acaba amb cinc detinguts

Espanya ha tornat a registrar un altre cas de violació grupal a una dona. Aquesta vegada tant la víctima com els agressors són turistes que passaven uns dies a Benidorm.

La Guàrdia Civil d'Altea ha detingut cinc homes, de 18 i 19 anys, per ser els presumptes autors d'un delicte d'agressió sexual i un altre d'abús sexual, comesos sobre una dona de nacionalitat noruega de 20 anys. Els detinguts, de nacionalitat francesa, es disposaven a tornar al seu país d'origen l'endemà.

Els presumptes fets van tindre lloc en la matinada del passat dimarts quan van ser posats en coneixement de les autoritats pel Centre de Salut de la localitat veïna de Alfàs del Pi, on havien acudit dues dones per una presumpta agressió sexual a una d'elles.

Els agents de la Guàrdia Civil es van traslladar al centre mèdic per a entrevistar-se amb la víctima, la qual els va manifestar que a través d'una xarxa social havien conegut a diversos joves francesos, que es trobaven de vacances a Espanya. Fruit d'aqueixa conversa van quedar les dues xiques amb ells a Benidorm i van marxar tots junts al domicili vacacional d'aquests.

En un moment donat de la nit, una de les dues joves va marxar de l'habitatge, quedant-se l'altra dona sola amb els cinc homes, moment que van aprofitar per a escometre l'agressió sexual referida, segons informa la Benemèrita en un comunicat.

Les dues dones van facilitar als agents les dades i les fotografies dels perfils de les xarxes socials dels cinc suposats autors, comunicant-los que aquests els havien comentat que marxarien al seu país d'origen l'endemà.

Com a conseqüència d'aquesta última informació, es va donar inici a la investigació de manera urgent, i es va establir un dispositiu a Benidorm per a això es va comptar amb un Sergent 1r de la Gendarmeria Francesa, comissionat precisament en aquesta població, a causa de programes policials d'intercanvi en èpoques estivals, així com amb agents de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Altea.

Després de les negociacions a contrarellotge van arribar les detencions aqueixa mateixa matinada del dimarts al dimecres, aconseguint-se capturar a dos d'ells sobre les 4 del matí i els altres tres restants mitja hora després. La investigació continua oberta, a fi de determinar amb exactitud el grau de participació de cadascun d'ells.

Està previst que passen tots a la disposició del Jutjat de Guàrdia de Benidorm aquest dijous mentre que les dues dones ja han formulat les seues respectives denúncies després de ser traslladades pels agents a l'Hospital de la Vila Joiosa per a ser sotmeses a un reconeixement mèdic més exhaustiu.